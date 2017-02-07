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Игорь Шалимов: довольны, что забил Клаессон и особенно Смолов (видео)
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов подвел итоги товарищеского матча против "Сувон Блюуингз" (3:0).
"Мы довольны. Первое, чем довольны, что никто не получил никаких повреждений. Ребята отыграли первый раз 90 минут, темп выдержали, первый тайм, конечно, был получше. Много хороших моментов было.
Второй тайм был не такой, но я думаю, что психологически сказался счет. Вели 3:0, поэтому не так агрессивно, не так мобилизовано играли, но все равно полностью контролировали игру. Голы забили хорошие, качественные. Они исходили из тех моментов, которые мы тренируем.
Довольны, что забили Клаэссон и особенно Смолов. Важно, чтобы наш главный бомбардир ближе к официальным играм приобрел уверенность. Поэтому мы удовлетворены", - цитирует Шалимова официальный сайт "быков".
"Мы довольны. Первое, чем довольны, что никто не получил никаких повреждений. Ребята отыграли первый раз 90 минут, темп выдержали, первый тайм, конечно, был получше. Много хороших моментов было.
Второй тайм был не такой, но я думаю, что психологически сказался счет. Вели 3:0, поэтому не так агрессивно, не так мобилизовано играли, но все равно полностью контролировали игру. Голы забили хорошие, качественные. Они исходили из тех моментов, которые мы тренируем.
Довольны, что забили Клаэссон и особенно Смолов. Важно, чтобы наш главный бомбардир ближе к официальным играм приобрел уверенность. Поэтому мы удовлетворены", - цитирует Шалимова официальный сайт "быков".
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