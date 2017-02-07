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Виктор Гончаренко: могу отметить прогресс ЦСКА, особенно в обороне

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал матч против "Эсбьерга" (0:0).

"Понравилась игра, она была очень интенсивная, изобиловала хорошими, жесткими единоборствами. Считаю, очень полезный спарринг. Физически и тактически хорошо поработали.

Могу отметить, что мы уверенно действовали в обороне. Может быть, хотелось бы лучше действовать позиционно в нападении, но все равно виден прогресс. Хотелось, чтобы быстрее ходил мяч от защиты к полузащите и нападению, а также обратно, а где-то не хватало быстроты передач. Но моменты были.

На следующем сборе ждем из лазарета Натхо, Тошича и Акинфеева. В матче против ЛАСКа сыграют те, кто пропустил матч с "Эсбьергом", возможно, задействуем нескольких футболистов, игравших с датчанами", - передает слова Гончаренко пресс-служба армейцев.

ВИДЕО - здесь
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 11:45
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(1)
№10 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 13:24) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: anatolik189
Прогресс в чём???В игре с командами,играющими в третьем вагоне шестого дивизиона чемпионата Кипра??????

Ну вот про Кипр-то ты напрасно вспомнил. Кипр - это по вашей части. smile
Регистрация: 22.09.2009
№9 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 13:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Прогресс в чём???В игре с командами,играющими в третьем вагоне шестого дивизиона чемпионата Кипра??????
Регистрация: 2.04.2012
№8 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 12:53) #
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Молодильных яблок пожрали что ли всей конюшней????
Регистрация: 17.06.2016
№7 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 12:23) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Какой такой прогресс может быть у команды, которую тренировал "лучший тренер"?? там уже и так все должны быть в Космосе! разве может быть что-то лучше после того, что уже лучше?? sunglasses


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№6 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 12:22) #
  • +3
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новый колхоз с колхозами играет на передовой вымпел
Регистрация: 6.02.2017
№5 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:17) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Типа сам себя похвалил.
Регистрация: 9.08.2015
№4 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:00) #
  • +1
  •  (5)
online

Прогресс в обороне на сборах связан только с Вашей ротацией, Удачи и в атаке.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 11:50) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
а про атаку что умолчал?а то что в обороне не пропустили так и соперники были дворовые,клубы с качественной атакой по трешке будут отгружать,что собственно и произошло в дерби))
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:49) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
В обороне у коней всегда неплохо было,уже лет 15 точно..И на фоне каких клубов неплохо?
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 11:47) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Матч с Зенитом расставит всё по своим местам...
Регистрация: 14.02.2007
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