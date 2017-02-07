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Роман Шишкин: Шалимов сказал, что просмотрит меня на трех позициях

Новичок "Краснодара" Роман Шишкин рассказал о том, что главный тренер команды Игорь Шалимов будет пробовать его в нескольких амплуа.

– Игорь Шалимов в дебютном матче поставил вас в опорную зону. Обсуждая трансфер, вы говорили о том, где будете играть?

– На переговорах обсуждали тему мельком – речь шла о том, что я в принципе могу действовать на разных позициях. А вот уже после подписания состоялся разговор с Шалимовым. Он ясно дал понять, что меня попробуют даже не в двух, а в трех амплуа.

– Еще и в центре обороны?

– Да. Так что сюрпризом тренерское решение не стало. Кстати, в детстве я начинал как центральный защитник. А в дубле "Спартака" нередко выходил опорником. Понятно, это немножко другая работа, более монотонная, требует большего объема и видения поля, нужно постоянно отбирать мячи и начинать атаки. Но мне 30 лет – если раньше было проблематично перестраиваться, то с возрастом и опытом привык.

СЭ
Теги: Шишкин Краснодар
Сегодня, 11:54
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№2 Написал: molzino Ногинск (Сегодня, 12:37) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Удачи Рома !
Регистрация: 23.03.2015
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:57) #
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online

Роман , твоя позиция крайний защитник,думаю место в Краснадаре на этой позиции Шалимов тебе найдёт.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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