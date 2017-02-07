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Роман Шишкин: Шалимов сказал, что просмотрит меня на трех позициях
Новичок "Краснодара" Роман Шишкин рассказал о том, что главный тренер команды Игорь Шалимов будет пробовать его в нескольких амплуа.
– Игорь Шалимов в дебютном матче поставил вас в опорную зону. Обсуждая трансфер, вы говорили о том, где будете играть?
– На переговорах обсуждали тему мельком – речь шла о том, что я в принципе могу действовать на разных позициях. А вот уже после подписания состоялся разговор с Шалимовым. Он ясно дал понять, что меня попробуют даже не в двух, а в трех амплуа.
– Еще и в центре обороны?
– Да. Так что сюрпризом тренерское решение не стало. Кстати, в детстве я начинал как центральный защитник. А в дубле "Спартака" нередко выходил опорником. Понятно, это немножко другая работа, более монотонная, требует большего объема и видения поля, нужно постоянно отбирать мячи и начинать атаки. Но мне 30 лет – если раньше было проблематично перестраиваться, то с возрастом и опытом привык.
СЭ
– Игорь Шалимов в дебютном матче поставил вас в опорную зону. Обсуждая трансфер, вы говорили о том, где будете играть?
– На переговорах обсуждали тему мельком – речь шла о том, что я в принципе могу действовать на разных позициях. А вот уже после подписания состоялся разговор с Шалимовым. Он ясно дал понять, что меня попробуют даже не в двух, а в трех амплуа.
– Еще и в центре обороны?
– Да. Так что сюрпризом тренерское решение не стало. Кстати, в детстве я начинал как центральный защитник. А в дубле "Спартака" нередко выходил опорником. Понятно, это немножко другая работа, более монотонная, требует большего объема и видения поля, нужно постоянно отбирать мячи и начинать атаки. Но мне 30 лет – если раньше было проблематично перестраиваться, то с возрастом и опытом привык.
СЭ
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