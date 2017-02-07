Роман Шишкин: Шалимов сказал, что просмотрит меня на трех позициях

Новичок "Краснодара" Роман Шишкин рассказал о том, что главный тренер команды Игорь Шалимов будет пробовать его в нескольких амплуа.– На переговорах обсуждали тему мельком – речь шла о том, что я в принципе могу действовать на разных позициях. А вот уже после подписания состоялся разговор с Шалимовым. Он ясно дал понять, что меня попробуют даже не в двух, а в трех амплуа.– Да. Так что сюрпризом тренерское решение не стало. Кстати, в детстве я начинал как центральный защитник. А в дубле "Спартака" нередко выходил опорником. Понятно, это немножко другая работа, более монотонная, требует большего объема и видения поля, нужно постоянно отбирать мячи и начинать атаки. Но мне 30 лет – если раньше было проблематично перестраиваться, то с возрастом и опытом привык.