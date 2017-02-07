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Александр Щербаков: судейство на Кипре безобразное
Полузащитник "Урала" Александр Щербаков высказался по товарищеской игре с "Уфой", а также рассказал, чем занимается на сборах в свободное время.
- Александр, на твой взгляд, счет вчерашнего матча с «Уфой» закономерен?
- Считаю, что нет, потому что у нас было достаточно моментов. Могли забить гол и не один, но мяч никак не летел в ворота. Мы забили один мяч, но рефери отменил его из-за офсайда. Мне показалось, что это был чистый гол, вне игры не было. Еще стопроцентный пенальти в ворота соперника не назначали. В общем, если честно, судейство на Кипре безобразное.
- У тебя уже есть определенный опыт игры за главную команду. Сейчас уже уверенно ощущаешь себя на поле?
- В начале матчей все равно есть волнение, а потом входишь в игру и успокаиваешься. Главное своему отдать первые передачи, сыграть без ошибок. Тогда и психологически сразу легче играть, уверенность появляется. А бывает, ошибешься раз, два и можешь поплыть. Потом намного тяжелей в игру входить.
- Что после игры сказали тренеры?
- Сказали, что опять сами себе привезли гол, что забивать надо свои моменты. Хотя, играли хорошо. Но целого разбора еще не было. Думаю, там все скажут и покажут. Посмотрим, какие ошибки были, и какие есть моменты, которые надо улучшать.
- Сегодня восстановительная тренировка?
- Да, скоро поедем. Еще не говорили, что будем делать. Думаю, будет легкая пробежка и стретчинг.
- А чем в свободное время занимаешься?
- После первой тренировки всегда стараюсь поспать. После второй созваниваюсь с родителями, с друзьями и с девушкой. А перед сном играю в PlayStation. Специально привез приставку на Кипр.
- В «FIFA» играешь?
- Да, «FIFA» взял, но играю не только в нее. Еще играю в «NBA», «UFC» и в «Мафию». А компанию составляют Резо и Серега Подоксенов.
ФК "Урал"
- Александр, на твой взгляд, счет вчерашнего матча с «Уфой» закономерен?
- Считаю, что нет, потому что у нас было достаточно моментов. Могли забить гол и не один, но мяч никак не летел в ворота. Мы забили один мяч, но рефери отменил его из-за офсайда. Мне показалось, что это был чистый гол, вне игры не было. Еще стопроцентный пенальти в ворота соперника не назначали. В общем, если честно, судейство на Кипре безобразное.
- У тебя уже есть определенный опыт игры за главную команду. Сейчас уже уверенно ощущаешь себя на поле?
- В начале матчей все равно есть волнение, а потом входишь в игру и успокаиваешься. Главное своему отдать первые передачи, сыграть без ошибок. Тогда и психологически сразу легче играть, уверенность появляется. А бывает, ошибешься раз, два и можешь поплыть. Потом намного тяжелей в игру входить.
- Что после игры сказали тренеры?
- Сказали, что опять сами себе привезли гол, что забивать надо свои моменты. Хотя, играли хорошо. Но целого разбора еще не было. Думаю, там все скажут и покажут. Посмотрим, какие ошибки были, и какие есть моменты, которые надо улучшать.
- Сегодня восстановительная тренировка?
- Да, скоро поедем. Еще не говорили, что будем делать. Думаю, будет легкая пробежка и стретчинг.
- А чем в свободное время занимаешься?
- После первой тренировки всегда стараюсь поспать. После второй созваниваюсь с родителями, с друзьями и с девушкой. А перед сном играю в PlayStation. Специально привез приставку на Кипр.
- В «FIFA» играешь?
- Да, «FIFA» взял, но играю не только в нее. Еще играю в «NBA», «UFC» и в «Мафию». А компанию составляют Резо и Серега Подоксенов.
ФК "Урал"
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