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Александр Щербаков: судейство на Кипре безобразное

Полузащитник "Урала" Александр Щербаков высказался по товарищеской игре с "Уфой", а также рассказал, чем занимается на сборах в свободное время.

- Александр, на твой взгляд, счет вчерашнего матча с «Уфой» закономерен?

- Считаю, что нет, потому что у нас было достаточно моментов. Могли забить гол и не один, но мяч никак не летел в ворота. Мы забили один мяч, но рефери отменил его из-за офсайда. Мне показалось, что это был чистый гол, вне игры не было. Еще стопроцентный пенальти в ворота соперника не назначали. В общем, если честно, судейство на Кипре безобразное.

- У тебя уже есть определенный опыт игры за главную команду. Сейчас уже уверенно ощущаешь себя на поле?

- В начале матчей все равно есть волнение, а потом входишь в игру и успокаиваешься. Главное своему отдать первые передачи, сыграть без ошибок. Тогда и психологически сразу легче играть, уверенность появляется. А бывает, ошибешься раз, два и можешь поплыть. Потом намного тяжелей в игру входить.

- Что после игры сказали тренеры?

- Сказали, что опять сами себе привезли гол, что забивать надо свои моменты. Хотя, играли хорошо. Но целого разбора еще не было. Думаю, там все скажут и покажут. Посмотрим, какие ошибки были, и какие есть моменты, которые надо улучшать.

- Сегодня восстановительная тренировка?

- Да, скоро поедем. Еще не говорили, что будем делать. Думаю, будет легкая пробежка и стретчинг.

- А чем в свободное время занимаешься?

- После первой тренировки всегда стараюсь поспать. После второй созваниваюсь с родителями, с друзьями и с девушкой. А перед сном играю в PlayStation. Специально привез приставку на Кипр.

- В «FIFA» играешь?

- Да, «FIFA» взял, но играю не только в нее. Еще играю в «NBA», «UFC» и в «Мафию». А компанию составляют Резо и Серега Подоксенов.

ФК "Урал"
Теги: Урал
Сегодня, 12:08
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№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Безобразное-это когда судят соперников бомжей.
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:17) #
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online

Раньше клубы из России возили с собой на сборы ведущих Российских судей и все были довольны честным судейством., почему судейской коллегии не возвратить за свой счёт это правило, у Судей практика зимой и команды будут довольны честным..... не как в сезоне судейством.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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