Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Юрий Семин: играли по новой схеме, у Фарфана, думаю, все получится (видео)

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал товарищескую игру с "Сеннерюском" (1:0).

"Матч порадовал. Мы играли по новой схеме. Если прошлый матч получился неудачным, то сейчас она была достаточно хорошая. Также радует, что травмированные футболисты вернутся в строй уже на следующем сборе и смогут сыграть.


Посмотрели в нападении Фарфана. Думаю, у него все может получиться, если набрать нужную форму. Многие ребята тоже поменяли свои позиции. В целом, окончание сбора получилось позитивным для нас", - цитирует Семина официальный сайт "Локомотива".

Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 12:54
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: molzino Ногинск (Сегодня, 13:03) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Да и счет любимый 1 : 0. Чего же не радоваться.
Регистрация: 23.03.2015
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:00) #
  • 0
  •  (0)
online

КАК в ералаше...по БРАЗИЛЬСКОЙ СИСТЕМЕ.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.