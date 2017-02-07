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Гурам Аджоев: трансферная кампания "Арсенала" еще не окончена

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал, что трансферная кампания в зимний период для его команды ещё не окончена.

"Перед зимним трансферным окном в составе было 30 человек, в отношении 14 из них было принято решение расстаться. Подготовительный период после Нового года они начали проходить с молодёжной командой, а теперь тренируются в "Арсенале-2". Надеюсь, до закрытия трансферного окна мы сможем со всеми мирно расстаться.

Это не значит, что они в чём-то виноваты, - просто на наш взгляд они не смогут помочь клубу стать сильнее. По большинству из этих футболистов у нас имеются предложения, в основном из ФНЛ.

За счёт них мы разгружаем зарплатную ведомость и имеем возможность пригласить новых футболистов, то есть на трансферы у нас было ровно 0 рублей. Все, кроме Федерико Расича, то есть шесть из семи новичков, играют или в недалёком прошлом играли за свои сборные.

На этом трансферная кампания не закончена, "Арсенал" до закрытия окна будет искать ещё одного нападающего и левого полузащитника", - цитирует Аджоева "Чемпионат".
Теги: Аджоев Арсенал Тула
Сегодня, 12:59
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:05) #
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Пока трансферная компания не закрыта поищите тренера,что бы остаться в ПФЛ. а ЛУЧШЕ ВЕРНИТЕ Павлова, он это сделает.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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