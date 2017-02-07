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"Зенит" обыграл корейский "Соннам" на сборе в Испании

7 февраля сине-бело-голубые в закрытом режиме сыграли шестую контрольную встречу в Аликанте.

Питерцы начали матч в следующем составе: Егор Бабурин, Луиш Нету (капитан команды), Бранислав Иванович, Евгений Чернов, Сергей Зуйков, Артур Юсупов, Эрнани, Ибрагим Цаллагов, Йоан Молло, Александр Кокорин и Лука Джорджевич.

Счет на 40-й минуте открыл Александр Кокорин — форвард обыграл нескольких соперников по пути в штрафную и мощно пробил в девятку ворот корейского голкипера — 1:0.

Второй тайм «Зенит» начал в следующем составе: Михаил Кержаков, Александр Анюков, Доменико Кришито (капитан команды), Луиш Нету, Юрий Жирков, Эрнани, Маурисио, Леон Мусаев, Даниил Лесовой, Йоан Молло и Александр Кокорин.

На 50-й минуте корейцы сравняли счет — полузащитник Ан Сан Хен отправил мяч в дальний угол ворот из-за пределов штрафной. За 10 минут до конца встречи Джорджевич вывел сине-бело-голубых вперед, замкнув подачу с углового.

Товарищеский матч

"Зенит" (Россия) - "Соннам" (Южная Корея) - 2:1

Голы: Кокорин, 40 (1:0). Ан Сан Хен, 50 (1:1). Джорджевич, 80 (2:1).

"Зенит": Бабурин (М. Кержаков, 46), Нету (Каккоев 70), Иванович (Кришито, 46), Чернов (Жирков, 46), Зуйков (Анюков, 46), Юсупов (Маурисио, 46), Эрнани (Могилевец, 58), Цаллагов (Мусаев, 46), Молло, Кокорин (Джорджевич 66), Джорджевич (Лесовой 46; Цаллагов 78).

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 14:47
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17
(2)
№17 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:50) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sima
вот неймется СВИНЬЯМ.... сыграл ЦСКА с ЛАСКом, они на ветке там все обосрали....

Вирус это,- есть Эбола, Зика, гриппа, свинячий в их числе.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№16 Написал: Sima Питер (Сегодня, 16:22) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
вот неймется СВИНЬЯМ.... сыграл ЦСКА с ЛАСКом, они на ветке там все обосрали.... Тут - сплошь их типа коменты( хотя эта блевотина какая-то, а не коменты ). Эй, крючкохвостые, идите в свой хлев, да передергивайте там друг у друга...
Регистрация: 7.11.2016
№15 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 16:20) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Или корейцы сильны или Зенит все в поисках игры...Жаль не нашел матч в инете..сложно , что сказать..по игре обеих команд..Но видимо Зенит давил после пропущенного мяча, ежели за 10 мин до окончания матча вышли вперед..
Регистрация: 31.10.2013
№14 Написал: Motivation (Сегодня, 16:12) #
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RoboGeo
чувак ты болен?

Чувак, а ты робогей или гееробот? smile


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№13 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 16:09) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Motivation
Ну все, Топорен задачу на сезон выполнил - целый гол забил! Теперь можно и поинстаграмить с Мамаевым откуда-нибудь из кабака smile Кстати, забавно смотрится - "нету какКоев" smile Ну нету! Никак не коев! Молодцы, что фамилию "Лисовой" перевели. кстати, а он теперь Данила или все еще "Даниил"? smirk ДырКаинец "Лiс Кругляк" smile

на маразм смахиает, чувак ты болен?
Регистрация: 31.05.2016
№12 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 16:05) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
И еще...Лунев то совсем мало играет!!Че за дела то?Нахер брали?4 вратарем?Если даже Бабурину шансы дают?
Регистрация: 3.11.2016
№11 Написал: interested (Сегодня, 16:00) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Слава Богу, всё позади. Теперь дом, отдых, а потом работа в родных стенах.
Регистрация: 18.10.2013
№10 Написал: Motivation (Сегодня, 15:48) #
  • -8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
связи наигрывают

Угу, внебрачные


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№9 Написал: Батька (Сегодня, 15:38) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: vlees
Цитата: сектант
Цаллагов зачем выходил на поле дважды?

У плаческу крыша совсем поехала,бггг

laughing связи наигрывают ... тактические замены ...
Регистрация: 9.09.2016
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:31) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees
Цитата: сектант
Цаллагов зачем выходил на поле дважды?

У плаческу крыша совсем поехала,бггг

А Джорджевич, ушедший на 46ой, и вернувшийся на поле на 66-ой минутах?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№7 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 15:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
мда.. это конечно что-то новенькое. Каждый день спаринги вперемежку с тренировками.
Посмотрим, что из этого получится. Как бы не загонял "наших звезд" Луческу.
Регистрация: 28.01.2016
№6 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 15:30) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
Цаллагов зачем выходил на поле дважды?

Не наигрался парень, а что?
Регистрация: 27.08.2008
№5 Написал: Motivation (Сегодня, 15:27) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну все, Топорен задачу на сезон выполнил - целый гол забил! Теперь можно и поинстаграмить с Мамаевым откуда-нибудь из кабака smile Кстати, забавно смотрится - "нету какКоев" smile Ну нету! Никак не коев! Молодцы, что фамилию "Лисовой" перевели. кстати, а он теперь Данила или все еще "Даниил"? smirk ДырКаинец "Лiс Кругляк" smile


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:27) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Зенит, вдохновленный результатом матча в закрытом режиме, прорабатывает предложение для РФС - сыграть свои матчи в чемпионате в закрытом режиме и согласны заплатить болелам компенсацию в двойном размере.

Прекрасное предложение!
Для клуба, чьё руководство , не стесняясь, организовывает в Питере домашний матч Уфы из Уфы, которая за тыщи вёрст летит в Питер, чтобы на домашнем стадионе зенита принять саму зеню из Питера, приехавшую на Петровский в Питере в качестве гостевой команды на встречу с командой из Уфы, которая проводит свою домашнюю встречу на стадионе в Питере,- это не сложнее, чем шантажировать руководство РФПЛ переездом в Севастополь.

А к предложению по проведению закрытых встреч можно добавить и включение в состав Премьерлиги Рфпл команды из Кореи с формулировкой " по просьбе клубов", которая и проведёт все оставшиеся тринадцать туров в качестве то гостевой, то домашней команды зенита.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: vlees (Сегодня, 15:26) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант
Цаллагов зачем выходил на поле дважды?

У плаческу крыша совсем поехала,бггг
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:22) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цаллагов зачем выходил на поле дважды?
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 15:02) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Зенит, вдохновленный результатом матча в закрытом режиме, прорабатывает предложение для РФС - сыграть свои матчи в чемпионате в закрытом режиме и согласны заплатить болелам компенсацию в двойном размере.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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