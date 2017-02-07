Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
14:57
Андрей Созин: футболистов стоит ограничить в социальных сетях, особенно двоих, которых все знают (3)
Андрей Созин: футболистов стоит ограничить в социальных сетях, особенно двоих, которых все знают (3)
Вчера 23:46
Мохамед Салах не сыграет с "Фиорентиной"
Мохамед Салах не сыграет с "Фиорентиной"
Вчера 23:38
Серхио Агуэро: летом обсудим с клубом мое будущее (3)
Серхио Агуэро: летом обсудим с клубом мое будущее (3)
Вчера 23:21
Алексей Петрушин возглавил "Ордабасы" (3)
Алексей Петрушин возглавил "Ордабасы" (3)
Вчера 23:13
Сеск Фабрегас: в будущем, возможно, перееду в MLS (1)
Сеск Фабрегас: в будущем, возможно, перееду в MLS (1)
Вчера 23:06
Судья Александр Егоров похудел на 15 кг (15)
Судья Александр Егоров похудел на 15 кг (15)
Вчера 22:42
Юлиан Дракслер: "Арсенал" не выходил на меня зимой (1)
Юлиан Дракслер: "Арсенал" не выходил на меня зимой (1)
"Зенит" обыграл корейский "Соннам" на сборе в Испании
7 февраля сине-бело-голубые в закрытом режиме сыграли шестую контрольную встречу в Аликанте.
Питерцы начали матч в следующем составе: Егор Бабурин, Луиш Нету (капитан команды), Бранислав Иванович, Евгений Чернов, Сергей Зуйков, Артур Юсупов, Эрнани, Ибрагим Цаллагов, Йоан Молло, Александр Кокорин и Лука Джорджевич.
Счет на 40-й минуте открыл Александр Кокорин — форвард обыграл нескольких соперников по пути в штрафную и мощно пробил в девятку ворот корейского голкипера — 1:0.
Второй тайм «Зенит» начал в следующем составе: Михаил Кержаков, Александр Анюков, Доменико Кришито (капитан команды), Луиш Нету, Юрий Жирков, Эрнани, Маурисио, Леон Мусаев, Даниил Лесовой, Йоан Молло и Александр Кокорин.
На 50-й минуте корейцы сравняли счет — полузащитник Ан Сан Хен отправил мяч в дальний угол ворот из-за пределов штрафной. За 10 минут до конца встречи Джорджевич вывел сине-бело-голубых вперед, замкнув подачу с углового.
Товарищеский матч
"Зенит" (Россия) - "Соннам" (Южная Корея) - 2:1
Голы: Кокорин, 40 (1:0). Ан Сан Хен, 50 (1:1). Джорджевич, 80 (2:1).
"Зенит": Бабурин (М. Кержаков, 46), Нету (Каккоев 70), Иванович (Кришито, 46), Чернов (Жирков, 46), Зуйков (Анюков, 46), Юсупов (Маурисио, 46), Эрнани (Могилевец, 58), Цаллагов (Мусаев, 46), Молло, Кокорин (Джорджевич 66), Джорджевич (Лесовой 46; Цаллагов 78).
ФК "Зенит"
Питерцы начали матч в следующем составе: Егор Бабурин, Луиш Нету (капитан команды), Бранислав Иванович, Евгений Чернов, Сергей Зуйков, Артур Юсупов, Эрнани, Ибрагим Цаллагов, Йоан Молло, Александр Кокорин и Лука Джорджевич.
Счет на 40-й минуте открыл Александр Кокорин — форвард обыграл нескольких соперников по пути в штрафную и мощно пробил в девятку ворот корейского голкипера — 1:0.
Второй тайм «Зенит» начал в следующем составе: Михаил Кержаков, Александр Анюков, Доменико Кришито (капитан команды), Луиш Нету, Юрий Жирков, Эрнани, Маурисио, Леон Мусаев, Даниил Лесовой, Йоан Молло и Александр Кокорин.
На 50-й минуте корейцы сравняли счет — полузащитник Ан Сан Хен отправил мяч в дальний угол ворот из-за пределов штрафной. За 10 минут до конца встречи Джорджевич вывел сине-бело-голубых вперед, замкнув подачу с углового.
Товарищеский матч
"Зенит" (Россия) - "Соннам" (Южная Корея) - 2:1
Голы: Кокорин, 40 (1:0). Ан Сан Хен, 50 (1:1). Джорджевич, 80 (2:1).
"Зенит": Бабурин (М. Кержаков, 46), Нету (Каккоев 70), Иванович (Кришито, 46), Чернов (Жирков, 46), Зуйков (Анюков, 46), Юсупов (Маурисио, 46), Эрнани (Могилевец, 58), Цаллагов (Мусаев, 46), Молло, Кокорин (Джорджевич 66), Джорджевич (Лесовой 46; Цаллагов 78).
ФК "Зенит"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.