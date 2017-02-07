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Андрей Созин: футболистов стоит ограничить в социальных сетях, особенно двоих, которых все знают

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал решение донецкого "Шахтёра" контролировать поведение своих игроков в социальных сетях.

"В таком возрасте, в котором футболисты сейчас играют, иногда эмоции зашкаливают. Мы видели много некрасивых фото. Я за ограничения социальных сетей футболистов. Для болельщиков это может поднять авторитет игроков. Контролировать нужно именно в морально-этической форме.

Я не против, если будет какое-то понятное общение, но социальные сети игроков должны отслеживаться клубами. Понятно, что это вызовет массу нареканий. Молодые футболисты должны играть, а не пиарить себя в "Инстаграме" и "Фейсбуке".

Такой контроль не понравится игрокам. Они скажут, что это ограничение их свободы. К сожалению, практика показывает, что пока наши футболисты не готовы сами вести "Инстаграм".

Первых двух футболистов, которых стоит ограничить в социальных сетях, мы уже хорошо знаем. Они настолько часто мелькают в разных фотографиях и высказываниях, что можно не называть имён. Все люди поймут, о ком я говорю", - цитирует Созина "Чемпионат".
Теги: Созин
Сегодня, 14:57
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(2)
№3 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 15:42) #
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начни с себя, этичный член с непроходящей словесной диареей в сми

Пивовед,
Спартак - познали все... stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 16.06.2015
№2 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 15:26) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Страна должна знать не только своих героев, но и своих уродов в лицо.

Дак им ведь это и надо, чтобы их все знали.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:05) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Страна должна знать не только своих героев, но и своих уродов в лицо.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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