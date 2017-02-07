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14:57
Андрей Созин: футболистов стоит ограничить в социальных сетях, особенно двоих, которых все знают (3)
Андрей Созин: футболистов стоит ограничить в социальных сетях, особенно двоих, которых все знают (3)
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Андрей Созин: футболистов стоит ограничить в социальных сетях, особенно двоих, которых все знают
Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал решение донецкого "Шахтёра" контролировать поведение своих игроков в социальных сетях.
"В таком возрасте, в котором футболисты сейчас играют, иногда эмоции зашкаливают. Мы видели много некрасивых фото. Я за ограничения социальных сетей футболистов. Для болельщиков это может поднять авторитет игроков. Контролировать нужно именно в морально-этической форме.
Я не против, если будет какое-то понятное общение, но социальные сети игроков должны отслеживаться клубами. Понятно, что это вызовет массу нареканий. Молодые футболисты должны играть, а не пиарить себя в "Инстаграме" и "Фейсбуке".
Такой контроль не понравится игрокам. Они скажут, что это ограничение их свободы. К сожалению, практика показывает, что пока наши футболисты не готовы сами вести "Инстаграм".
Первых двух футболистов, которых стоит ограничить в социальных сетях, мы уже хорошо знаем. Они настолько часто мелькают в разных фотографиях и высказываниях, что можно не называть имён. Все люди поймут, о ком я говорю", - цитирует Созина "Чемпионат".
"В таком возрасте, в котором футболисты сейчас играют, иногда эмоции зашкаливают. Мы видели много некрасивых фото. Я за ограничения социальных сетей футболистов. Для болельщиков это может поднять авторитет игроков. Контролировать нужно именно в морально-этической форме.
Я не против, если будет какое-то понятное общение, но социальные сети игроков должны отслеживаться клубами. Понятно, что это вызовет массу нареканий. Молодые футболисты должны играть, а не пиарить себя в "Инстаграме" и "Фейсбуке".
Такой контроль не понравится игрокам. Они скажут, что это ограничение их свободы. К сожалению, практика показывает, что пока наши футболисты не готовы сами вести "Инстаграм".
Первых двух футболистов, которых стоит ограничить в социальных сетях, мы уже хорошо знаем. Они настолько часто мелькают в разных фотографиях и высказываниях, что можно не называть имён. Все люди поймут, о ком я говорю", - цитирует Созина "Чемпионат".
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