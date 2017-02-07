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"Зенит" сегодня вернется в Петербург и получит два выходных дня

"Зенит" завершил второй сбор. Питерская команда прибыла в Испанию 26 февраля и в течение 11 дней провела 12 тренировок и шесть контрольных матчей, в которых одержала три победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Лучшим бомбардиром вторых сборов вновь стал Александр Кокорин, оформивший дубль в ворота "Легии" и забивший мяч в ворота "Соннама"; по одному мячу записали на свой счет Доменико Кришито, Эрнани, Лука Джорджевич и Жулиано.

Сегодня команда вернется в Петербург и получит два выходных дня. 10 февраля "Зенит" отправится в бельгийский Тюбиз, где будет тренироваться на базе национальной сборной страны. Ближайший официальный матч сине-бело-голубые проведут 16 февраля в Брюсселе против "Андерлехта".

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 15:14
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№2 Написал: Батька (Сегодня, 15:23) #
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Питерская команда прибыла в Испанию 26 февраля и в течение 11 дней провела 12 тренировок и шесть контрольных матчей, в которых одержала три победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

может января ?
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:23) #
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online

АНДЕР-ЗЕНИТ-0-3


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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