Николай Писарев: "Олимпиец" ставит задачу выйти в ФНЛ

Главный тренер нижегородского "Олимпийца" Николай Писарев рассказал о целях своего нового клуба.– Давно говорил, что хочу работать и реализовывать свои тренерские идеи в клубе. Спасибо большое руководству клуба и области за доверие и предложение возглавить команду.– По итогам нынешнего сезона выйти в ФНЛ. Сейчас мы отстаем от первого места на 4 очка. Также необходимо вернуть болельщиков на трибуны.– Верно. В городе создается прекрасная инфраструктура: в этом году будет завершено строительство стадиона и базы. Все это очень привлекает. В Нижнем Новгороде всегда был большой футбол, спорту уделяется большое внимание. Такая позиция главы региона и его помощников мне близка. И еще у нас общие взгляды на развитие "Олимпийца".