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Николай Писарев: "Олимпиец" ставит задачу выйти в ФНЛ

Главный тренер нижегородского "Олимпийца" Николай Писарев рассказал о целях своего нового клуба.

– Почему выбрали именно "Олимпиец"?

– Давно говорил, что хочу работать и реализовывать свои тренерские идеи в клубе. Спасибо большое руководству клуба и области за доверие и предложение возглавить команду.

– Какие задачи стоят перед вами?

– По итогам нынешнего сезона выйти в ФНЛ. Сейчас мы отстаем от первого места на 4 очка. Также необходимо вернуть болельщиков на трибуны.

– Нижний Новгород примет в 2018 году матчи чемпионата мира. Правильно ли понимаю, что это тоже сказалось на вашем выборе?

– Верно. В городе создается прекрасная инфраструктура: в этом году будет завершено строительство стадиона и базы. Все это очень привлекает. В Нижнем Новгороде всегда был большой футбол, спорту уделяется большое внимание. Такая позиция главы региона и его помощников мне близка. И еще у нас общие взгляды на развитие "Олимпийца".

СЭ
Теги: Писарев
Сегодня, 15:32
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№1 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 16:24) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Лишь бы и этот клуб не обанкротили, сколько их было нижегородских : Локомотив, Волга..типа бог любит Троицу...Писареву удачи..должна же земля российская новых Бесковых,Качалиных,Масловых рождать...
Регистрация: 31.10.2013
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