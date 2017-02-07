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Николай Писарев: "Олимпиец" ставит задачу выйти в ФНЛ
Главный тренер нижегородского "Олимпийца" Николай Писарев рассказал о целях своего нового клуба.
– Почему выбрали именно "Олимпиец"?
– Давно говорил, что хочу работать и реализовывать свои тренерские идеи в клубе. Спасибо большое руководству клуба и области за доверие и предложение возглавить команду.
– Какие задачи стоят перед вами?
– По итогам нынешнего сезона выйти в ФНЛ. Сейчас мы отстаем от первого места на 4 очка. Также необходимо вернуть болельщиков на трибуны.
– Нижний Новгород примет в 2018 году матчи чемпионата мира. Правильно ли понимаю, что это тоже сказалось на вашем выборе?
– Верно. В городе создается прекрасная инфраструктура: в этом году будет завершено строительство стадиона и базы. Все это очень привлекает. В Нижнем Новгороде всегда был большой футбол, спорту уделяется большое внимание. Такая позиция главы региона и его помощников мне близка. И еще у нас общие взгляды на развитие "Олимпийца".
СЭ
– Почему выбрали именно "Олимпиец"?
– Давно говорил, что хочу работать и реализовывать свои тренерские идеи в клубе. Спасибо большое руководству клуба и области за доверие и предложение возглавить команду.
– Какие задачи стоят перед вами?
– По итогам нынешнего сезона выйти в ФНЛ. Сейчас мы отстаем от первого места на 4 очка. Также необходимо вернуть болельщиков на трибуны.
– Нижний Новгород примет в 2018 году матчи чемпионата мира. Правильно ли понимаю, что это тоже сказалось на вашем выборе?
– Верно. В городе создается прекрасная инфраструктура: в этом году будет завершено строительство стадиона и базы. Все это очень привлекает. В Нижнем Новгороде всегда был большой футбол, спорту уделяется большое внимание. Такая позиция главы региона и его помощников мне близка. И еще у нас общие взгляды на развитие "Олимпийца".
СЭ
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