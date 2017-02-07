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ЦСКА благодаря голу Гордюшенко переиграл ЛАСК

ЦСКА завершил очередной контрольный матч на сборах в Испании. Армейцы с минимальным счетом обыграли австрийский клуб ЛАСК.

Товарищеский матч

ЦСКА - "ЛАСК" - 1:0

Голы: Гордюшенко, 51

ЦСКА: Помазун, Березуцкий (Козаев, 79), Васин, Набабкин (Оланаре, 62), Щенников, Хосонов (Кодзаев, 84), Гордюшенко, Кучаев, Олейников, Жамалетдинов, Чалов.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:46
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30
(3)
№30 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 16:52) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Очередная победа на тренировочном сборе, очередной пустячок... Но приятно же!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№29 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 16:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
vlees,
Расскажи мне кто капитан в "Зените"? И на каком месте молодёжка спартака сейчас?

Как выражаются питерские их капитан свинина
Регистрация: 3.11.2016
№28 Написал: Motivation (Сегодня, 16:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
и как же

Сань, "как" - это по-вашему. Бывало выйдете на поляну - и ка-ак накакаете! Что в любой группе вечно четвертое место занимаете... Сплошной "как" у вас, и полная "же" laughing


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№27 Написал: vlees (Сегодня, 16:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Motivation
Цитата: vlees
чувак с тобой явно что то не так,вечно какой та хуней гордишься

Не пугай, тебе говорят, а то он опять зашкерится до тетки, пожалей старушку! Сашко сейчас отдышится - и порадует нас новостями о том. как проиграла женская ватерпольная команда из Хабаровска, которую звать Спартак, всвязи с чем, как ты понимаешь, у цкг еще не все потеряно. Такое он откаблучивал один раз smile

Да он клоун какой та,гордится победой хоккейного цска над Спартаком когда там совсем разный уровень бюджета и состав команд,странный человек,тут опять какую игру 10 летних парней нашел,странный молодой человек,бггг
Регистрация: 12.01.2017
№26 Написал: Motivation (Сегодня, 16:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Motivation
Пончику же пингвинов кормить надо

Сашко, тебе кстати не кажется, что классик ошибся? Вместо "Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах" надо писать "Глупый пингвин робко прячет тело жирного в утесах"?


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№25 Написал: vlees (Сегодня, 16:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Motivation
Цитата: -Ritter-
Освежи память

Да легко! Освежую)))
Ты в нике не ошибся, Сашко? Вместо буквы "R" надо было "Кл" smile

Нормально Денис унизил самого слабого вратаря страны))бггг
Регистрация: 12.01.2017
№24 Написал: Motivation (Сегодня, 16:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees
чувак с тобой явно что то не так,вечно какой та хуней гордишься

Не пугай, тебе говорят, а то он опять зашкерится до тетки, пожалей старушку! Сашко сейчас отдышится - и порадует нас новостями о том. как проиграла женская ватерпольная команда из Хабаровска, которую звать Спартак, всвязи с чем, как ты понимаешь, у цкг еще не все потеряно. Такое он откаблучивал один раз smile


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№23 Написал: vlees (Сегодня, 16:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
vlees,
Расскажи мне кто капитан в "Зените"? И на каком месте молодёжка спартака сейчас?

А че ты вопросом на вопрос отвечаешь морда конская,ответь мне сколько молодежка цска выиграла турнир дублеров?)))
Регистрация: 12.01.2017
№22 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:38) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
и как же спартак Уфе-то просрал, не расскажешь нам?)))

да срать на эту Уфу,дурака забили и все у штрафной стояли,Спартак все штанги там обстучал,главное что в дерби трешку отгрузили и раскатали ваш трусливый блевантин))
Регистрация: 1.02.2017
№21 Написал: Motivation (Сегодня, 16:35) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Освежи память

Да легко! Освежую)))
Ты в нике не ошибся, Сашко? Вместо буквы "R" надо было "Кл" smile


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№20 Написал: -Ritter- (Сегодня, 16:34) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
golden Axe,
и как же спартак Уфе-то просрал, не расскажешь нам?)))
Регистрация: 22.01.2017
№19 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:33) #
  • -4
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online
Болеет за:
«Спартак»
у бульбаша еще более трусливая тактика чем у Слуцкера,в атаке полная беспомощность,этот двор нужно спокойно обыгрывать с более крупным счетом,а не секелиться при счете 1:0 в глухой обороне)
Регистрация: 1.02.2017
№18 Написал: -Ritter- (Сегодня, 16:31) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
vlees,
Расскажи мне кто капитан в "Зените"? И на каком месте молодёжка спартака сейчас?
Регистрация: 22.01.2017
№17 Написал: vlees (Сегодня, 16:29) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
-Ritter-,
чувак с тобой явно что то не так,вечно какой та хуней гордишься)Расскажи мне сколько там раз твоя конская молодежка выигрывала молодежное первенство?)бгггг
Регистрация: 12.01.2017
№16 Написал: -Ritter- (Сегодня, 16:27) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Motivation,
Освежи память свиноухую laughing

26 марта 2009 года ЦСКА -Спартак

"Одна из первых же атак ЦСКА закончилась взятием ворот: Георгий Кодзаев хорошим пасом вывел Фёдора Чалова на ударную позицию, и Федя открыл счёт 1:0.
....В начале второго тайма Иван Олейников обокрал защитника, скинул мяч Феде Чалову. Фёдор забивает свой второй мяч – 3:2.
Четвёртый гол был забит с пенальти. Ваня Олейников бил по воротам, и на пути мяча оказалась рука защитника Спартака. Как она там оказалась, одному Боре известно…
Судья посчитал, что эта рука помешала мячу лететь в створ ворот – пенальти.
Сам Ваня и забил – 4:2.
Пятый мяч был похож на третий. Снова Иван Олейников обокрал защитника и дал пас в центр. На этот раз точен был Павел Рябоконь – 5:2.
Точку в победном матче поставил Тимур Козаев, забивший мяч после хорошей подачи штрафного Сергеем Логвиновым.
Итог 6:2.

Цитата: сектант
это же любители!


Они такие же "любители" как "Торпедо" Москва

Чемпион Австрии: 1964/65.
Обладатель кубка Австрии: 1965.

В 1970-х годах ЛАСК то вылетал в первую лигу, то вновь возвращался в бундеслигу Австрии.

В 1995 году клуб был на грани банкротства, но команду спас от роспуска Михаэль Райхел, который стал спонсором команды, а впоследствии и президентом клуба. В этот сложный период период ЛАСК выступал в низших дивизионах Австрии.

В 2007 году, после семилетнего отсутствия, ЛАСК вернулся в Бундеслигу. В том сезоне команда заняла шестое место и сумела закрепиться в высшей лиге Австрии.[1]
Регистрация: 22.01.2017
№15 Написал: Motivation (Сегодня, 16:25) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
А Иппэй Синодзука?

Чебурека Алиева забыл, пончо. Он там у фиников всю селедку засолил, или кому оставил? smile Пончику. наверное, Пончику же пингвинов кормить надо


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№14 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 16:24) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: parus2nik
В принципе в равной игре сегодня повезло ЦСКА, Гордюшенко, великолепно исполнил штрафной удар.И ЦСКА который раз не пропустил..Голы со стандартов это хорошо. Но и с игры то надо забивать...

В который раз не пропустил от кого?это же любители!
Регистрация: 3.11.2016
№13 Написал: vlees (Сегодня, 16:18) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Цитата: vlees
этот Ласк их всю игру возил


Прям так и смотрел всю игру? Ещё пару игр посмотришь, глядишь, один из цветов поменяешь...

А какие та еще игры показывали в 2 часа расскажи мне?)или запрещено смотреть ваши игры?
Регистрация: 12.01.2017
№12 Написал: -Ritter- (Сегодня, 16:16) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Motivation,
Такие имена как Мохбалиев Тургай или Сунгатулин Фаниль, Абдурахманов Тимур, Карагулян Рубен, Сафарян Аргам, Шагиахметов Руслан, Шайхтдинов Дамир и Бакаев Солтмурад ничего не говорят? laughing

А Иппэй Синодзука? laughing
Регистрация: 22.01.2017
№11 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 16:15) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
В принципе в равной игре сегодня повезло ЦСКА, Гордюшенко, великолепно исполнил штрафной удар.И ЦСКА который раз не пропустил..Голы со стандартов это хорошо. Но и с игры то надо забивать...
Регистрация: 31.10.2013
№10 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 16:11) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: cska1971
Цитата: vlees
этот Ласк их всю игру возил


Прям так и смотрел всю игру? Ещё пару игр посмотришь, глядишь, один из цветов поменяешь...

да они спартак свой так пристально не смотрят, как на игру ЦСКА...


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№9 Написал: Motivation (Сегодня, 16:10) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хосонов (Кодзаев, 84), Гордюшенко, Кучаев, Олейников, Жамалетдинов,

Рулон Обоев и Угон Харлеев по пути в котлован из сумки вывалились...


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№8 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:07) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: vlees
этот Ласк их всю игру возил


Прям так и смотрел всю игру? Ещё пару игр посмотришь, глядишь, один из цветов поменяешь...
Регистрация: 26.01.2007
№7 Написал: Motivation (Сегодня, 16:03) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees
этот Ласк их всю игру возил рылом

Тсс! Не пугай коней. И не поджигай избы smile Пусть порадуются непарные в обнимку с копытными... А то ж скоро чемпионат начнется - опять их ждет нагибайтунг унд пердолен, так пусть хоть сейчас вылезут из теткиных подполов - и сметана целей будет laughing Повод-то какой! Переиграли сам Ласк!


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№6 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 16:00) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Олейников жёсткий парень , видно хочет на третий сбор остаться)
Регистрация: 12.02.2014
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:57) #
  • -1
  •  (11)

отскочили от любителей, бугаааааа joy
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: vlees (Сегодня, 15:54) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант
Цитата: -Ritter-
Парнокопытные хрюхи хнык-хнык laughing

Армейцев с победой!

Че ржешь как будто Челси обыглали?ЛАСК!из 3 лиги!я с такими пацанами 3 раза в неделю играю,любители епт.

По игре просто днище,этот Ласк их всю игру возил рылом,повезло что не забили 3-4 гола,великий Помазун спас от позора,бгг
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:53) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Парнокопытные хрюхи хнык-хнык laughing

Армейцев с победой!

Че ржешь как будто Челси обыглали?ЛАСК!из 3 лиги!я с такими пацанами 3 раза в неделю играю,любители епт.
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:52) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Хорошо
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: -Ritter- (Сегодня, 15:49) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Парнокопытные хрюхи хнык-хнык laughing

Армейцев с победой!
Регистрация: 22.01.2017
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