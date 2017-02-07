Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Лучший бомбардир чемпионата Нигерии не захотел переходить в "Ростов"

Лучший бомбардир чемпионата Нигерии Стефан Одей отклонил предложение "Ростова", сообщает The Nation Nigeria.

"Я не могу сказать ничего конкретного об этом интересе, так как мое дело – играть в футбол. Я доверяю своим агентам и надеюсь, что следующий сезон станет для меня еще более успешным", - сказал 19-летний форвард.

В прошлом сезоне Одей забил девять голов, в этом с пятью забитыми мячами он лидирует в бомбардирской гонке.
Теги: Ростов
Сегодня, 17:46
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 19:04) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
там еще беднее чем в Нигерии
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 18:28) #
  • +1
  •  (1)

Ну не захотел и не захотел! Зачем об этом писать?

Вон Ерохин. Год назад и думать не думал, что Баварию пригнет...
Регистрация: 21.09.2015
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 18:12) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Агенты сцуко цену ломят поди . Ляди !
Регистрация: 23.09.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.