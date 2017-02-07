Лучший бомбардир чемпионата Нигерии не захотел переходить в "Ростов"

Лучший бомбардир чемпионата Нигерии Стефан Одей отклонил предложение "Ростова", сообщает The Nation Nigeria.



"Я не могу сказать ничего конкретного об этом интересе, так как мое дело – играть в футбол. Я доверяю своим агентам и надеюсь, что следующий сезон станет для меня еще более успешным", - сказал 19-летний форвард.



В прошлом сезоне Одей забил девять голов, в этом с пятью забитыми мячами он лидирует в бомбардирской гонке.