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Шейк Тиоте продолжит карьеру в Китае

Полузащитник "Ньюкасла" Шейк Тиоте покинет Англию, утверждает Sky Sports.

Сообщается, что ивуариец отправился в Китай, чтобы подписать контракт с "Шаньдун Лунэн".
Сегодня, 19:11
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