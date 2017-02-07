Шейк Тиоте продолжит карьеру в Китае

Полузащитник "Ньюкасла" Шейк Тиоте покинет Англию, утверждает Sky Sports.



Сообщается, что ивуариец отправился в Китай, чтобы подписать контракт с "Шаньдун Лунэн".