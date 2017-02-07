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18:48
Николай Цуканов: виновные в срыве сроков строительства "Зенит-Арены" понесут ответственность (12)
Николай Цуканов: виновные в срыве сроков строительства "Зенит-Арены" понесут ответственность (12)
14:57
Андрей Созин: футболистов стоит ограничить в социальных сетях, особенно двоих, которых все знают (5)
Андрей Созин: футболистов стоит ограничить в социальных сетях, особенно двоих, которых все знают (5)
Шейк Тиоте продолжит карьеру в Китае
Полузащитник "Ньюкасла" Шейк Тиоте покинет Англию, утверждает Sky Sports.
Сообщается, что ивуариец отправился в Китай, чтобы подписать контракт с "Шаньдун Лунэн".
Сообщается, что ивуариец отправился в Китай, чтобы подписать контракт с "Шаньдун Лунэн".
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