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Клубы пяти ведущих лиг Европы потратили на зимние трансферы рекордные 742 млн евро

Расходы футбольных клубов пяти ведущих европейских чемпионатов - Англии, Франции, Германии, Италии и Испании - в зимнее трансферное окно 2017 года составили €742 млн, сообщает портал Сies.

Данная сумма стала рекордной для зимнего трансферного окна. Предыдущее достижение датировано зимой 2011 года и составило €523 млн.

Больше остальных зимой 2017 года потратили английские клубы - €443 млн. Далее расположились клубы из Франции (225 млн), Германии (189 млн), Италии (169 млн) и Испании (64 млн).
Сегодня, 19:16
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