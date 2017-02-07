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Клубы пяти ведущих лиг Европы потратили на зимние трансферы рекордные 742 млн евро
Расходы футбольных клубов пяти ведущих европейских чемпионатов - Англии, Франции, Германии, Италии и Испании - в зимнее трансферное окно 2017 года составили €742 млн, сообщает портал Сies.
Данная сумма стала рекордной для зимнего трансферного окна. Предыдущее достижение датировано зимой 2011 года и составило €523 млн.
Больше остальных зимой 2017 года потратили английские клубы - €443 млн. Далее расположились клубы из Франции (225 млн), Германии (189 млн), Италии (169 млн) и Испании (64 млн).
Данная сумма стала рекордной для зимнего трансферного окна. Предыдущее достижение датировано зимой 2011 года и составило €523 млн.
Больше остальных зимой 2017 года потратили английские клубы - €443 млн. Далее расположились клубы из Франции (225 млн), Германии (189 млн), Италии (169 млн) и Испании (64 млн).
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