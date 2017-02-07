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"Атлетико" обсудит с Торресом продление контракта

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо заявил, что "матрасники" собираются продлить контракт с нападающим Фернандо Торресом.

"Все наши болельщшика любят Торреса, плюс он является отличным игроком. Так почему не продлить контракт? Мы переговорим с ним в свое время, но "Атлетико" нужны хорошие футболисты", - цитирует Сересо Cadena COPE.
Теги: Атлетико Торрес
Сегодня, 22:10
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