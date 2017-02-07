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22:18
Марвин Зегелар: со мной связывались некоторые российские клубы, но об интересе ЦСКА я не слышал
Марвин Зегелар: со мной связывались некоторые российские клубы, но об интересе ЦСКА я не слышал
18:48
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Андрей Созин: футболистов стоит ограничить в социальных сетях, особенно двоих, которых все знают (6)
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Владимир Маркин: марсельские события на ЧМ-2018 невозможны
Глава комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин заявил, что в России на ЧМ-2018 невозможно повторение марсельских беспорядков, которые произошли на Евро-2016 во Франции.
"Повторю то, о чем говорил сразу после беспорядков на юге Франции, - в наших городах такое невозможно. Вполне возможно, что марсельская полиция специально изображала пародию на себя из фильма “Такси”, чтобы создать повод для закручивания гаек. Мне, напомню, пришлось даже отчасти оправдывать реакцию наших болельщиков на провокации против российской символики. Однако у нас на стадионах и улицах подобные акции против любых гостей будут пресекаться, уверен, не только полицией, но и самими гражданами. Так что и оправданий для участия в них не найдется. В современной России не нужно убеждать народ в важности вопросов общественной безопасности. В том же олимпийском Сочи высочайшие стандарты в этой области реализовывались при полном одобрении публики. При этом идеальный порядок и душевная атмосфера на Играх были созданы еще до вступления в силу так называемого закона о болельщиках - поправок к нормативному документу о физкультуре и спорте", - уитирует Маркина "Спорт-Экспресс".
"Повторю то, о чем говорил сразу после беспорядков на юге Франции, - в наших городах такое невозможно. Вполне возможно, что марсельская полиция специально изображала пародию на себя из фильма “Такси”, чтобы создать повод для закручивания гаек. Мне, напомню, пришлось даже отчасти оправдывать реакцию наших болельщиков на провокации против российской символики. Однако у нас на стадионах и улицах подобные акции против любых гостей будут пресекаться, уверен, не только полицией, но и самими гражданами. Так что и оправданий для участия в них не найдется. В современной России не нужно убеждать народ в важности вопросов общественной безопасности. В том же олимпийском Сочи высочайшие стандарты в этой области реализовывались при полном одобрении публики. При этом идеальный порядок и душевная атмосфера на Играх были созданы еще до вступления в силу так называемого закона о болельщиках - поправок к нормативному документу о физкультуре и спорте", - уитирует Маркина "Спорт-Экспресс".
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