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"Гамбург" забил два гола в ворота "Кельна"
В матче 1/8 финала Кубка Германии "Гамбург" дома справился с "Кельном".
Кубок Германии
1/8 финала
"Гамбург" - "Кёльн" 2:0
Гол: Юнг, 6, Вуд, 75
"Гамбург": Адлер, Сакаи, Дуглас, Юнг (Пападопулос, 81), Джуру, Маврай, Соуза (Острцолек, 65), Хант, Костич, Вальдшмидт (Дикмайер, 78), Вуд
"Кельн": Кесслер, Ольковски, Рауш, Соренсен, Хайнц, Хектор (Биттенкорт, 54), Озкан (Хёгер, 54), Цоллер, Модест, Руднев, Осако (Йойич, 79)
Предупреждения: Соуза, 51, Костич, 53, Рауш, 58, Дикмайер, 90
Кубок Германии
1/8 финала
"Гамбург" - "Кёльн" 2:0
Гол: Юнг, 6, Вуд, 75
"Гамбург": Адлер, Сакаи, Дуглас, Юнг (Пападопулос, 81), Джуру, Маврай, Соуза (Острцолек, 65), Хант, Костич, Вальдшмидт (Дикмайер, 78), Вуд
"Кельн": Кесслер, Ольковски, Рауш, Соренсен, Хайнц, Хектор (Биттенкорт, 54), Озкан (Хёгер, 54), Цоллер, Модест, Руднев, Осако (Йойич, 79)
Предупреждения: Соуза, 51, Костич, 53, Рауш, 58, Дикмайер, 90
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