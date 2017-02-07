Жонас: в "Бенфике" я чувствую себя как дома

Нападающий "Бенфики" Жонас, который первую половину сезона пропустил из-за серьёзной травмы, поделился мыслями по поводу своего возвращения в строй.



"Я постепенно набираю свою лучшую физическую форму. Я рад, что забил два мяча в матче с "Насьоналом". Это придаёт мне уверенности. В "Бенфике" я чувствую себя как дома и это придаёт мне мотивации работать каждый день. Я делаю всё возможное, чтобы играть как можно лучше", - цитирует Жонаса A Bola.