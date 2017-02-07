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Жонас: в "Бенфике" я чувствую себя как дома
Нападающий "Бенфики" Жонас, который первую половину сезона пропустил из-за серьёзной травмы, поделился мыслями по поводу своего возвращения в строй.
"Я постепенно набираю свою лучшую физическую форму. Я рад, что забил два мяча в матче с "Насьоналом". Это придаёт мне уверенности. В "Бенфике" я чувствую себя как дома и это придаёт мне мотивации работать каждый день. Я делаю всё возможное, чтобы играть как можно лучше", - цитирует Жонаса A Bola.
"Я постепенно набираю свою лучшую физическую форму. Я рад, что забил два мяча в матче с "Насьоналом". Это придаёт мне уверенности. В "Бенфике" я чувствую себя как дома и это придаёт мне мотивации работать каждый день. Я делаю всё возможное, чтобы играть как можно лучше", - цитирует Жонаса A Bola.
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