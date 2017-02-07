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Авраам Грант уволен с поста главного тренера сборной Ганы

Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант покинул свой пост, сообщает Sky Sports.

Сообщается, причиной отставки стал вылет национальной команды в полуфинале Кубка Африки, где Гана уступила Камеруну.
Теги: Сборная Ганы
Вчера, 23:16
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