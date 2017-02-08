"Рома" забила четыре гола в ворота "Фиорентины"

"Рома" разгромила "Фиорентину" в матче 23-го тура чемпионата Италии. Римляне с 50-ю очками вернулась на второе место в турнирной таблице Серии А.



Чемпионат Италии. 23 тур



"Рома" - "Фиорентина" - 4:0



Голы: Джеко, 39, Фасио, 58, Найнгголан, 75, Джеко, 83



"Рома": Щенсны, Перес, Эмерсон, Рюдигер, Фасио, Манолас, Стротман, Де Росси (Паредес, 85), Найнгголан (Гренье, 89), Джеко, Эль-Шаарави (Тотти, 81)



"Фиорентина": Тэтэрушану, Оливера (Иличич, 63), Астори, Родригес, Кьеза (Кристофоро, 78), Санчес, Фалеро, Бадель, Валеро, Бабакар, Бернардески (Тельо, 74)



Предупреждения: Стротман, 18, Санчес, 35, Валеро, 41, Де Росси, 56, Родригес, 57.