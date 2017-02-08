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В матче Кубка Германии было протестировано правило четвертой замены

Тренеры "Астории Вальдхоф" и "Арминии" (Билефельд) произвели по четыре замены в матче 1/8 финала Кубка Германии.

Согласно поправкам к регламенту, наставники обеих команд имели возможность сделать четвертые замены в дополнительное время, которое и было назначено при счете 1:1.

В составе хозяев на 117-й минуте на поле вышел Бенджамин Хофманн, а у "Арминии" на 120-й минуте в игру вступил Флориан Хартхерц.

Встреча завершилась победой команды из Билефельда в серии послематчевых пенальти.

Советский спорт
Сегодня, 01:49
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