В матче Кубка Германии было протестировано правило четвертой замены

Тренеры "Астории Вальдхоф" и "Арминии" (Билефельд) произвели по четыре замены в матче 1/8 финала Кубка Германии.Согласно поправкам к регламенту, наставники обеих команд имели возможность сделать четвертые замены в дополнительное время, которое и было назначено при счете 1:1.В составе хозяев на 117-й минуте на поле вышел Бенджамин Хофманн, а у "Арминии" на 120-й минуте в игру вступил Флориан Хартхерц.Встреча завершилась победой команды из Билефельда в серии послематчевых пенальти.