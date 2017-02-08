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В "Кубани" начали выплаты долгов футболистам по зарплате

"Кубань" начала выплату задолженностей игрокам по зарплате. Одной группе футболистов погашены долги за два месяца, другой - за полгода.

В ближайшее время руководство клуба обещает стабилизировать финансовую ситуацию.

"Начались выплаты по зарплатам перед многими футболистами. В ближайшее время рассчитываем полностью рассчитаться с оставшимися долгами. Как нашли средства? Помощь нашего куратора", - цитируют генерального директора клуба Геннадия Крапивку "Известия".
Теги: Кубань
Сегодня, 02:19
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