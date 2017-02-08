Хакан Чалханоглу отказался от зарплаты в "Байере" на период 4-месячной дисквалификации

Полузащитник "Байера" Хакан Чалханоглу решил отказаться от зарплаты и премиальных на время своей четырехмесячной дисквалификации.



Спортивный арбитражный суд 2 февраля отклонил апелляцию Чалханоглу и оставил в силе дисквалификацию, наложенную на него ФИФА за разрыв контракта с турецким "Трабзонспором" в 2011 году.



"Байер" не имеет ничего общего с теми событиями. Клуб серьезно пострадает как в игровом плане, так и в финансовом, поэтому я не хочу вредить ему еще сильнее и отказываюсь от зарплаты на весь срок дисквалификации", - передает слова Чалханоглу официальный сайт леверкузенцев.