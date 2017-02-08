Луис Суарес: я смеялся, когда судья меня удалил

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал удаление в матче 1/2 финала Кубка Испании с "Атлетико" (0:0). Уругваец получил предупреждение на 87-й минуте, на 90-й - он получил вторую желтую карточку и покинул поле.



"Там даже фола не было, я просто развернулся. Возможно, у клуба получится обжаловать мое второе предупреждение.



Мне стало смешно, когда я увидел второй "горчичник". Это невозможно объяснить, но мы уже привыкли. В нашей команде изначально не надеялись на легкий матч", - цитирует Суареса Football Espana.