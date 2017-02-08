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"Бавария" одолела "Вольфсбург" и стала четвертьфиналистом Кубка Германии

"Бавария" обыграла "Вольфсбург" в 1/8 финала Кубка Германии.

Кубок Германии. 1/8 финала

"Бавария" - "Вольфсбург" - 1:0

Голы: Коста, 17

"Бавария": Нойер, Лам, Алаба, Хуммельс, Видаль, Мартинес, Роббен (Коман, 89), Алонсо (Киммих, 73), Алькантара, Коста (Саншеш, 87), Левандовски

"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Родригес, Виейринья, Герардт, Густаво, Зегуйн, Базур (Дидави, 76), Арнольд, Майораль (Малли, 46), Нтеп (Гомес, 61)

Предупреждения: Густаво, 57, Роббен, 72, Родригес, 90+3
Теги: Бавария Вольфсбург
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