Массимо Каррера: весной это будет "Спартак", который построил я, а не предшественники

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал об эмоциональной составляющей в результатах своей команды.– (Смеется). Все возможно. Не буду отрицать. Но, конечно, это никогда не станет знаком неуважения по отношению к коллеге. Просто элемент страсти и огня, которые бушуют внутри меня во время матчей. Когда ты сконцентрирован на 100 процентов, ребята на поле – тоже, то хочешь, чтобы все остальные на скамейке тоже были с нами на одной волне и погружались в каждый эпизод. Такие поступки делаются во благо команды – а не из-за какого-то пренебрежения к человеку.– Не могу сказать, не попадал в такую ситуацию.– Думаю, в этом плане все ребята находятся на одном уровне. Каждый отдает себе отчет, что нужно для победы и как для нее нужно себя вести. И все понимают: без страсти, без игры от сердца не добиться успеха.– Да, естественно. Единственное, не я приглашал большинство футболистов, они оказались в клубе давно, еще до меня. Но я придал команде другой облик и постарался передать каждому свои мысли о футболе. И делал это, можно сказать, с нуля, пользуясь своими идеями, а не чужими.