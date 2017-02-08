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Массимо Каррера: весной это будет "Спартак", который построил я, а не предшественники
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал об эмоциональной составляющей в результатах своей команды.
– Уже понятно, что вы очень эмоциональный. А могли бы теоретически толкнуть помощника, как сделал Конте в ходе встречи с "Арсеналом"?
– (Смеется). Все возможно. Не буду отрицать. Но, конечно, это никогда не станет знаком неуважения по отношению к коллеге. Просто элемент страсти и огня, которые бушуют внутри меня во время матчей. Когда ты сконцентрирован на 100 процентов, ребята на поле – тоже, то хочешь, чтобы все остальные на скамейке тоже были с нами на одной волне и погружались в каждый эпизод. Такие поступки делаются во благо команды – а не из-за какого-то пренебрежения к человеку.
– В финале чемпионата Европы Криштиану Роналду затмевал своим поведением главного тренера португальцев Фернанду Сантуша. Вы такое поведение смогли бы терпеть от игрока – пусть даже главной звезды?
– Не могу сказать, не попадал в такую ситуацию.
– Кто самый эмоциональный футболист в вашем "Спартаке"?
– Думаю, в этом плане все ребята находятся на одном уровне. Каждый отдает себе отчет, что нужно для победы и как для нее нужно себя вести. И все понимают: без страсти, без игры от сердца не добиться успеха.
– Можно ли будет весной, после сборов, говорить, что "Спартак" стал командой, которую построили уже именно вы, а не предшественник?
– Да, естественно. Единственное, не я приглашал большинство футболистов, они оказались в клубе давно, еще до меня. Но я придал команде другой облик и постарался передать каждому свои мысли о футболе. И делал это, можно сказать, с нуля, пользуясь своими идеями, а не чужими.
СЭ
– Уже понятно, что вы очень эмоциональный. А могли бы теоретически толкнуть помощника, как сделал Конте в ходе встречи с "Арсеналом"?
– (Смеется). Все возможно. Не буду отрицать. Но, конечно, это никогда не станет знаком неуважения по отношению к коллеге. Просто элемент страсти и огня, которые бушуют внутри меня во время матчей. Когда ты сконцентрирован на 100 процентов, ребята на поле – тоже, то хочешь, чтобы все остальные на скамейке тоже были с нами на одной волне и погружались в каждый эпизод. Такие поступки делаются во благо команды – а не из-за какого-то пренебрежения к человеку.
– В финале чемпионата Европы Криштиану Роналду затмевал своим поведением главного тренера португальцев Фернанду Сантуша. Вы такое поведение смогли бы терпеть от игрока – пусть даже главной звезды?
– Не могу сказать, не попадал в такую ситуацию.
– Кто самый эмоциональный футболист в вашем "Спартаке"?
– Думаю, в этом плане все ребята находятся на одном уровне. Каждый отдает себе отчет, что нужно для победы и как для нее нужно себя вести. И все понимают: без страсти, без игры от сердца не добиться успеха.
– Можно ли будет весной, после сборов, говорить, что "Спартак" стал командой, которую построили уже именно вы, а не предшественник?
– Да, естественно. Единственное, не я приглашал большинство футболистов, они оказались в клубе давно, еще до меня. Но я придал команде другой облик и постарался передать каждому свои мысли о футболе. И делал это, можно сказать, с нуля, пользуясь своими идеями, а не чужими.
СЭ
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