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Катар каждый год тратит по 500 млн долларов на проекты к ЧМ-2022

Министр финансов Катара Али Шариф аль Эмади рассказал о том, какие расходы потребуются для подготовки страны к ЧМ-2022, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

"Мы каждый год тратим почти 500 миллионов долларов. Следующие три-четыре года мы будем столько же вкладывать в наши проекты. Ведь перед нами стоит большая цель - провести чемпионат мира", - цитирует аль Эмади издание AFP.

В общей сложности Катар потратит на организацию "мундиаля" более 200 млрд долларов.
Сегодня, 03:18
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