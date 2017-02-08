Катар каждый год тратит по 500 млн долларов на проекты к ЧМ-2022

Министр финансов Катара Али Шариф аль Эмади рассказал о том, какие расходы потребуются для подготовки страны к ЧМ-2022, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря.



"Мы каждый год тратим почти 500 миллионов долларов. Следующие три-четыре года мы будем столько же вкладывать в наши проекты. Ведь перед нами стоит большая цель - провести чемпионат мира", - цитирует аль Эмади издание AFP.



В общей сложности Катар потратит на организацию "мундиаля" более 200 млрд долларов.