Сергей Семак: стать главным в "Зените" мог только в случае форс-мажора

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак рассказал о ходе сборов команды и о том, как принял предложение возглавить уфимцев.- С моим недолгим тренерским стажем на работу в клубе премьер-лиге рассчитывать особо не приходилось. Потому принял я его быстро, - подтверждает Семак.- Во-первых, у нас была предварительная договоренность, что если поступит предложение, достойное внимания, смогу его рассмотреть. И, во-вторых, нынешняя позиция зенитовского руководства не позволяет рассчитывать на то, что команду в ближайшее время может возглавить, стажем так, не очень опытный россиянин.- Полностью. И работать понравилось, и учиться. Последние экзамены сдал в июне – тогда и состоялся разговор с руководством «Зенита».- Только в случае какого-нибудь форс-мажора – как было между отставкой Спаллетти и приходом Виллаш-Боаша. Но с тех пор мои амбиции, получается, выросли.- Она пока не конкретизировалась – сформулируем уже перед возобновлением чемпионата. Считаю, что она должна быть высокой и одновременно реальной.- Конечно, когда «Зенит» играет свои контрольные матчи, и на замене сидит 16 человек – это впечатляет. Будь я сам футболистом и попади на лавку в топ-клубе – однозначно пошел бы куда-нибудь, лишь бы играть. И про других мне хочется думать также. Но жизнь показывает, что многие смиряются с такой своей ролью.- Вот именно сегодня – нет. Ни по одному зенитовскому игроку переговоры не ведутся. Но это не значит, что такая тема не может возникнуть завтра. Во всяком случае, договоренностей не уводить ребят из «Зенита» у меня при уходе оттуда не было.- Как ни приятно выигрывать, результатам этих матчей особого значения не придаю. К тому же судьи тут какие-то странноватые – видели же, как наш чистейший второй гол в матче с «Уралом» отменили? Ну да Бог с ними – работой своих ребят в общем и целом доволен. Есть, правда, травмированные, но на третьем сборе все должны уже подтянуться.- В Испании. Кипр – место, конечно, приятное, но обстановку нужно почаще менять.- Скорее – как прошедший очень много сборов футболист.