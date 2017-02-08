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Луис Адриано: Каррера объяснил, что было написано на том шарфе

Форвард "Спартака" Луис Адриано прокомментировал совместную фотографию с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой и генеральным директором миланцев Адриано Галлиани с шарфом, на котором написана нецензурная фраза.

"Я не понимал, что там написано. Кто рассказал? Каррера.

У меня пока есть опыт работы с Каррерой только на сборах. Мы много работаем и над физикой, и над тактикой. Не знаю, как будет в ходе чемпионата. На данный момент тренер, при котором у меня было больше всего занятий по отработке тактики, - Синиша Михайлович", - цитирует Адриано "Чемпионат".
Теги: Адриано Спартак
Сегодня, 08:25
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