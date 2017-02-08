Роман Бугаев: хочу свою карьеру связывать именно с "Кубанью"

Защитник "Кубани" Роман Бугаев, вернувшийся из "Кубани-2" и подписавший с клубом новый контракт до лета 2018 года, рассказал о работе на сборах.– Даже несмотря на то, что у меня действительно были предложения от других команд, и я рассматривал несколько вариантов продолжения карьеры, после общения с руководством клуба, взвесив все за и против, принял решение остаться. Для меня очень важно, что я воспитанник клуба и хочу свою карьеру связывать именно с "Кубанью". Мое главное желание сейчас – помочь команде решить задачу по возвращению в Премьер-лигу.– Сбор начался хорошо. Все нормально, готовимся к Кубку ФНЛ, все идет в штатном режиме, настроение у всех рабочее. Уверен, что каждая из команд, принимающих участие в предстоящем турнире, будет бороться исключительно за победу. Мы не исключение. Иначе какой смысл работать?