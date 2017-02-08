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"Ростов" открыл продажу билетов на матч против "Спарты"

Пресс-служба "Ростова" сообщила, что сегодня начинается продажа билетов на первый матч 1/16 Лиги Европы "Ростова" со "Спартой" в кассах стадиона "Олимп-2".

"Обращаем ваше внимание, что билеты на бланках, а также электронные билеты на матчи Лиги Европы, могут быть поддельными либо проданными несколько раз. Убедительно просим вас покупать билеты только в кассах КАССИР.РУ, на сайте билетного оператора и в кассах нашего стадиона.

Футбольный клуб "Ростов" не несет ответственности за билеты, купленные не у официальных представителей.

В случае выявления поддельных билетов у болельщиков, вход на стадион будет им запрещен, а лица, причастные к производству контрафактов, будут привлечены к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении на официальном сайте дончан.
Теги: Ростов
Сегодня, 08:55
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№2 Написал: Магеллан Весёлое место (Сегодня, 10:44) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Manowar
По закону надо весь Чалтырь посадить ! smile

Да. Ростовские армяне самые качественные армяне в мире ! smile
Регистрация: 15.12.2016
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 10:39) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
По закону надо весь Чалтырь посадить ! smile
Регистрация: 23.09.2016
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