"Барселона" будет обжаловать вторую желтую карточку Луису Суаресу

Руководство "Барселоны" намерено подать апелляцию на решение судьи удалить форварда Луиса Суареса в ответном матче полуфинала Кубка Испании с мадридским "Атлетико" (1:1).



Суаресу была показана вторая желтая карточка на 90-й минуте встречи за то, что он в борьбе за мяч задел рукой соперника. Ранее уругваец заявил, что его действия не были намеренными, передает Marca.