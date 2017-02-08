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ФК "Луч-Энергия" опроверг возможность снятия с розыгрыша ФНЛ

ФК "Луч-Энергия" остается должен игрокам и сотрудникам, однако речи о снятии с чемпионата Футбольной национальной лиги не идет, сообщил пресс-атташе клуба Андрей Вялков.

"Официально этот вопрос не поднимался. Администрация Приморского края выделила нам на этот сезон в районе 150 млн рублей бюджета, а если они деньги выделяют, значит, не планируют закрывать клуб. Единственное, у нас есть технические затруднения с получением денег: из-за долгов, оставшихся с прошлого года, мы не можем получить новый транш.

На данный момент перед всеми сотрудниками клубами, а также перед игроками команды есть задолженности за ноябрь, декабрь, январь, плюс у футболистов долги по премиальным - за прошлый сезон и за текущий", - цитирует Вялкова ТАСС.
Сегодня, 10:02
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