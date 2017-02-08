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Источник: Игорь Черевченко возглавил "Балтику"

Бывший наставник "Локомотива" Игорь Черевченко назначен главным тренером "Балтики", утверждает "Чемпионат". Контракт с прежним наставником Игорем Захаряк расторгнут.

Ранее генеральный директор клуба стал президент консалтингового агентства Innovation Sports Technologies Тимур Лепсая.
Теги: Черевченко Балтика
Сегодня, 10:38
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2
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№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:01) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Отэтода... О_О

Цитата: styh
Удачи коучу и побед.


Спасибо от Калининградцев.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 10:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи коучу и побед.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
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