Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Игорь Черевченко: вывести "Балтику" из зоны вылета - это вызов

Бывший наставник "Локомотива" Игорь Черевченко прокомментировал свое назначение в "Балтику", его контракт рассчитан до конца сезона-2016/17.

"Калининград - это интересный регион, особенно в преддверии чемпионата мира. Вывести "Балтику" из зоны вылета - это вызов, который мной принят: я не волшебник, но есть над чем работать.

Несмотря на то, что задачи, которые поставил мне глава региона Антон Алиханов, не могут быть решены мгновенно, я дал свое согласие", - цитирует нового главного тренера команды ТАСС.
Теги: Черевченко Балтика
Сегодня, 10:55
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:19) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
ИгорьВерим!


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.