Срджан Мияилович: Веллитон рассказал мне об особенностях российского футбола

Новичок "Крыльев Советов" опорный полузащитник Срджан Мияилович ответил на вопросы клубной пресс-службы.– Я знаю, что "Крылья Советов" – это клуб с историей, со своими традициями. Очень доволен, что становлюсь частью этой команды. Хочу принести "Крыльям" максимум пользы и двигаться с этим клубом только вперёд.– Да, мы немного поговорили перед моим переходом в "Крылья". Он рассказал мне о Премьер-лиге и особенностях российского футбола. Веллитон – классный парень и отличный футболист. Хочу, чтобы у него и "Кайсериспора" все было хорошо.– Мне нравится игра, которую показывает команда. Посмотрим, как все сложится дальше. Повторюсь – хочу принести пользу команде, хочу, чтобы она добивалась только положительных результатов.