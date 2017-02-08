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Срджан Мияилович: Веллитон рассказал мне об особенностях российского футбола

Новичок "Крыльев Советов" опорный полузащитник Срджан Мияилович ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Срджан, добро пожаловать в "Крылья"! С какими мыслями переходишь в наш клуб?

– Я знаю, что "Крылья Советов" – это клуб с историей, со своими традициями. Очень доволен, что становлюсь частью этой команды. Хочу принести "Крыльям" максимум пользы и двигаться с этим клубом только вперёд.

– В "Кайсериспоре" ты играл вместе с бразильцем Веллитоном, выступавшим ранее за "Спартак". Он что-то рассказывал тебе о России?

– Да, мы немного поговорили перед моим переходом в "Крылья". Он рассказал мне о Премьер-лиге и особенностях российского футбола. Веллитон – классный парень и отличный футболист. Хочу, чтобы у него и "Кайсериспора" все было хорошо.

– Что ты можешь сказать о футболе, демонстрируемом "Крыльями"?

– Мне нравится игра, которую показывает команда. Посмотрим, как все сложится дальше. Повторюсь – хочу принести пользу команде, хочу, чтобы она добивалась только положительных результатов.

ФК "Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов Мияилович
Сегодня, 10:58
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№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Уверен,- и про Голубой пул Веллитон рассказывал .

Как истец в суде , он не мог не рассказать ржачную байку про невоздержанную на язык Бабайку и о том, как Бабайка рубль зажал.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 11:10) #
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Гыгыгы
Регистрация: 7.03.2016
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