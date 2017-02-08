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"Балтика" подтвердила назначение Игоря Черевченко
Бывший наставник "Локомотива" Игорь Черевченко назначен главным тренером калининградской "Балтики", сообщил генеральный директор клуба Тимур Лепсая.
"Главным тренером до конца сезона назначен Черевченко. Почему такой небольшой срок? Будем решать по ходу сезона, сейчас хотелось бы сказать спасибо тренеру, что он согласился взяться за этот непростой труд. Со стороны клуба и администрации города будет оказана вся необходимая помощь и содействие", - цитирует Лепсаю ТАСС.
Ранее в СМИ сообщалось, что бывший спортивный директор "Локомотива" Кирилл Котов займет аналогичную позицию в калининградском клубе.
Однако по словам гендиректора, в структуре клуба пока произошла только смена главного тренера. "Администрация города и лично Антон Алиханов ведут переговоры по привлечению новых инвесторов", - добавил он.
"Главным тренером до конца сезона назначен Черевченко. Почему такой небольшой срок? Будем решать по ходу сезона, сейчас хотелось бы сказать спасибо тренеру, что он согласился взяться за этот непростой труд. Со стороны клуба и администрации города будет оказана вся необходимая помощь и содействие", - цитирует Лепсаю ТАСС.
Ранее в СМИ сообщалось, что бывший спортивный директор "Локомотива" Кирилл Котов займет аналогичную позицию в калининградском клубе.
Однако по словам гендиректора, в структуре клуба пока произошла только смена главного тренера. "Администрация города и лично Антон Алиханов ведут переговоры по привлечению новых инвесторов", - добавил он.
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