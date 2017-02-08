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Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
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Источник: Георгий Тигиев продолжит карьеру в "Спартаке" (54)
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Забивака посетил штаб-квартиру ФИФА в Цюрихе (фото)
Официальный талисман чемпионата мира-2018 в России волк Забивака побывал в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе.
Также, в честь грядущего первенства планеты выйдет почтовый блок с изображением Забиваки.
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Также, в честь грядущего первенства планеты выйдет почтовый блок с изображением Забиваки.
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