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Забивака посетил штаб-квартиру ФИФА в Цюрихе (фото)

Официальный талисман чемпионата мира-2018 в России волк Забивака побывал в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе.

Также, в честь грядущего первенства планеты выйдет почтовый блок с изображением Забиваки.







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Сегодня, 11:42
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№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:01) #
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online

На цепь его там посадите - пусть остается. И облаивает тех, кто мутит всякие отьемы и бойкоты нашего светлого и мужественного ЧМ2018.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Хомяк Осатанелый Поле (Сегодня, 11:54) #
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Я ему как раз забил парочку ну прост нереально красивых голов, Месси с Роналду отдыхают!
Регистрация: 22.06.2016
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:46) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так вот почему Кержаков не в Зените..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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