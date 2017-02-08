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Жонас: в "Бенфике" я чувствую себя как дома
Луис Адриано: Луческу помог мне состояться, он был моим отцом
Нападающий "Спартака" Луис Адриано рассказал о роли главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу в своей карьере. Напомним, ранее Луческу и Адриано работали в "Шахтере".
– Будете рады снова встретить Луческу?
– Он сильно помог моей карьере состояться. Я ведь в "Шахтер" пришел еще совсем молодым. И за все, что он сделал для меня, я ему благодарен. Но я бы не хотел, чтобы об этом много говорили перед матчем "Спартака" и "Зенита". Все-таки это историческое противостояние, которое намного шире, чем моя встреча с Луческу.
– Чему вас научил Луческу?
– Он был моим отцом. Я многого не понимал. Он успокаивал меня, объяснял, как должен двигаться нападающий, как владеть мячом. Благодаря этому я достиг того уровня, который у меня есть сейчас.
– Когда последний раз общались с Луческу?
– В ноябре. Он мне написал сообщение, и я ему перезвонил. Луческу спрашивал, как поживают мои дети, как у меня складываются дела в Милане, почему не играю.
– Я недавно говорил с Луческу о вас. Он сказал, что итальянский футбол вам не подходил.
– Наверное, Луческу прав. Мне кажется, мне дали мало возможностей проявить себя. Может быть, мои характеристики - действительно не совсем под итальянский футбол.
Чемпионат
– Будете рады снова встретить Луческу?
– Он сильно помог моей карьере состояться. Я ведь в "Шахтер" пришел еще совсем молодым. И за все, что он сделал для меня, я ему благодарен. Но я бы не хотел, чтобы об этом много говорили перед матчем "Спартака" и "Зенита". Все-таки это историческое противостояние, которое намного шире, чем моя встреча с Луческу.
– Чему вас научил Луческу?
– Он был моим отцом. Я многого не понимал. Он успокаивал меня, объяснял, как должен двигаться нападающий, как владеть мячом. Благодаря этому я достиг того уровня, который у меня есть сейчас.
– Когда последний раз общались с Луческу?
– В ноябре. Он мне написал сообщение, и я ему перезвонил. Луческу спрашивал, как поживают мои дети, как у меня складываются дела в Милане, почему не играю.
– Я недавно говорил с Луческу о вас. Он сказал, что итальянский футбол вам не подходил.
– Наверное, Луческу прав. Мне кажется, мне дали мало возможностей проявить себя. Может быть, мои характеристики - действительно не совсем под итальянский футбол.
Чемпионат
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