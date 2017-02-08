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Луис Адриано: Луческу помог мне состояться, он был моим отцом

Нападающий "Спартака" Луис Адриано рассказал о роли главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу в своей карьере. Напомним, ранее Луческу и Адриано работали в "Шахтере".

– Будете рады снова встретить Луческу?

– Он сильно помог моей карьере состояться. Я ведь в "Шахтер" пришел еще совсем молодым. И за все, что он сделал для меня, я ему благодарен. Но я бы не хотел, чтобы об этом много говорили перед матчем "Спартака" и "Зенита". Все-таки это историческое противостояние, которое намного шире, чем моя встреча с Луческу.

– Чему вас научил Луческу?

– Он был моим отцом. Я многого не понимал. Он успокаивал меня, объяснял, как должен двигаться нападающий, как владеть мячом. Благодаря этому я достиг того уровня, который у меня есть сейчас.

– Когда последний раз общались с Луческу?

– В ноябре. Он мне написал сообщение, и я ему перезвонил. Луческу спрашивал, как поживают мои дети, как у меня складываются дела в Милане, почему не играю.

– Я недавно говорил с Луческу о вас. Он сказал, что итальянский футбол вам не подходил.

– Наверное, Луческу прав. Мне кажется, мне дали мало возможностей проявить себя. Может быть, мои характеристики - действительно не совсем под итальянский футбол.

Чемпионат
Теги: Адриано Спартак Луческу
Сегодня, 12:47
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2
(1)
№2 Написал: 307316 Казахстан (Сегодня, 13:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4 звезды
хватит уж сопли пускать, он давно тебя предал


На хрена так говорить, он показал свое отношение к человеку который помог в его становление.
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:55) #
  • -3
  •  (5)
online

хватит уж сопли пускать, он давно тебя предал
Регистрация: 7.12.2016
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