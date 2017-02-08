Луис Адриано: Луческу помог мне состояться, он был моим отцом

Нападающий "Спартака" Луис Адриано рассказал о роли главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу в своей карьере. Напомним, ранее Луческу и Адриано работали в "Шахтере".– Он сильно помог моей карьере состояться. Я ведь в "Шахтер" пришел еще совсем молодым. И за все, что он сделал для меня, я ему благодарен. Но я бы не хотел, чтобы об этом много говорили перед матчем "Спартака" и "Зенита". Все-таки это историческое противостояние, которое намного шире, чем моя встреча с Луческу.– Он был моим отцом. Я многого не понимал. Он успокаивал меня, объяснял, как должен двигаться нападающий, как владеть мячом. Благодаря этому я достиг того уровня, который у меня есть сейчас.– В ноябре. Он мне написал сообщение, и я ему перезвонил. Луческу спрашивал, как поживают мои дети, как у меня складываются дела в Милане, почему не играю.– Наверное, Луческу прав. Мне кажется, мне дали мало возможностей проявить себя. Может быть, мои характеристики - действительно не совсем под итальянский футбол.