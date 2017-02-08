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Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей

Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков сообщил, что "Луч-Энергия" проводит работы по формированию нового правления команды, после чего рассчитывают на появление нового партнера для финансирования.

"В феврале прошлого года клуб покинул основной спонсор — компания ДЭК. Для нас это было полной неожиданностью. Чтобы разрешить этот вопрос, к руководству "Русгидро" обращался губернатор Владимир Миклушевский, но безрезультатно. На момент, когда ДЭК был партнёром "Луча", существовало недофинансирование. Например, обещали 230 миллионов рублей, а перечислялось 190, и так продолжалось года три.

В дальнейшем мы искали различные источники финансирования, полностью сохранив расходы на «Луч» в бюджете Приморского края. Более того, в конце прошлого года губернатор добавил приморскому клубу ещё 30 миллионов рублей. Мы видели ситуацию, к счастью, появились люди, которые не бросили клуб в трудную минуту.

В 2017 году полностью сохранено бюджетное финансирование, как и в прошлом году (150 млн рублей), сейчас закрываем долг 11 миллионов за счёт внебюджетных средств по налогам. Благодаря этому будут разблокированы счета, а клуб сможет получить краевые субсидии на первое полугодие 2017 года. Плюс у нас идёт работа по формированию нового правления клуба. В его состав должны войти люди, заинтересованные в развитии клуба, готовые помочь ему, в том числе и финансово.

Клубу необходим партнёр, вкладывающий в него ежегодно 150-200 миллионов рублей. Мы рассчитываем, что при новом правлении такие суммы появятся. Продолжается также поиск титульного спонсора, но это большая работа. Подчеркну — это не принудительная обязанность, а добровольная.

"Луч" — это не только профессиональные игроки, но и детская школа. Это, наверное, самое главное, почему приморский клуб до сих пор существует", - цитирует Серебрякова VL.ru.
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 13:13
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№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 13:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
...Клубу необходим партнёр, вкладывающий в него ежегодно 150-200 миллионов рублей...

Слово "вкладывающий" следует заменить на "выбрасывающий".
Регистрация: 23.11.2009
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