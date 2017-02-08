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Илья Кутепов: до постели добираемся, как убитые - и сразу спать (видео)

Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал о нагрузках на втором сборе красно-белых в Испании.

"Второй сбор потяжелее проходит, чем первый. Сейчас нагрузки побольше, выросла интенсивность. Но пока всё в порядке, слава богу, никаких проблем нет, наслаждаемся тренировками. Последние два дня тренировки очень тяжёлые, но организм потихоньку привыкает к нагрузкам.

Из основных защитников только я и Боккетти. Но нет ничего страшного, мы не один матч с ним отыграли, так что проблем не возникнет.

Внимание со стороны тренерского штаба сборной всегда стимулирует, более мотивирует, но это не значит, что ты должен сломя голову бегать по полю. Продолжаем тренироваться в том же духе. Но я, если честно, не обращаю внимания, что на меня кто-то смотрит из тренеров сборной.

Когда последний раз забивал в официальных матчах? Наверное, за „Спартак-2“. За основную команду пока не удавалось. Я пока делаю своё дело в обороне, а впереди у нас есть кому забивать. На стандарты подключаюсь, но пока не удаётся забить», — сказал Кутепов в интервью клубному телевидению.

До постели добираемся, как убитые. Только ложишься на подушку - и сразу спать. Сейчас самое главное набраться сил и в оптимальной форме подойти к игре, к 5 марта", - передает слова Кутепова пресс-служба "Спартака".

Теги: Кутепов Спартак
Сегодня, 13:30
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(1)
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:50) #
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  •  (4)
online

До этого постоянно море ,бассейн показывали на сборах,а теперь до кровати дойти и поспать.вот и отличия!
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 13:33) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Посмотрим как это все будет в чемпе выглядеть..На пользу бы пошло..
Регистрация: 21.11.2016
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