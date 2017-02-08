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Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Анатолий Мещеряков: агенты Миранчука заинтересованы исключительно в собственном кармане
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков считает, что агенты полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука думают исключительно о собственной выгоде.
"По Миранчуку его агенты заинтересованы исключительно в своем собственном кармане даже, не в интересах игрока. Будем смотреть", — цитирует Мещерякова "Р-Спорт".
"По Миранчуку его агенты заинтересованы исключительно в своем собственном кармане даже, не в интересах игрока. Будем смотреть", — цитирует Мещерякова "Р-Спорт".
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