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Анатолий Мещеряков: агенты Миранчука заинтересованы исключительно в собственном кармане

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков считает, что агенты полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука думают исключительно о собственной выгоде.

"По Миранчуку его агенты заинтересованы исключительно в своем собственном кармане даже, не в интересах игрока. Будем смотреть", — цитирует Мещерякова "Р-Спорт".
Теги: Мещеряков Локомотив Миранчук
Сегодня, 13:59
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№2 Написал: fits (Сегодня, 14:43) #
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online

А что, есть агенты, которые работают по другому?
Регистрация: 6.10.2016
№1 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 14:41) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Дык и понятно, агенты и мутят воду во пруду..
Регистрация: 31.10.2013
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