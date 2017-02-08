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Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
"СКА-Хабаровск" пополнил состав Артуром Рыловым и Максимом Астафьевым
"СКА-Хабаровск" заключил контракты с крайними хавбеками Артуром Рыловым и Максимом Астафьевым, сообщил главный тренер команды Андрей Гордеев.
27-летний Рылов последнее время выступал за "Факел". В нынешнем сезоне на его счету 15 игр и один гол. Последней командой 34-летнего Астафьева была "Мордовия", за которую он забил 4 мяча в 18 играх.
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27-летний Рылов последнее время выступал за "Факел". В нынешнем сезоне на его счету 15 игр и один гол. Последней командой 34-летнего Астафьева была "Мордовия", за которую он забил 4 мяча в 18 играх.
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