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Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
"Фенербахче" намерен продлить контракт с Диком Адвокатом
Руководство "Фенербахче" довольно выступлением команды под руководством Дика Адвоката, передает Hurriyet.
В ближайшее время голландскому специалисту будет предложен новый контракт. Отмечается, что решение о своем будущем 69-летний наставник примет по окончании текущего сезона.
"Фенербахче" занимает в первенстве Турции идет на 4-м месте, уступая девять очков лидирующему "Бешикташу".
Советский спорт
В ближайшее время голландскому специалисту будет предложен новый контракт. Отмечается, что решение о своем будущем 69-летний наставник примет по окончании текущего сезона.
"Фенербахче" занимает в первенстве Турции идет на 4-м месте, уступая девять очков лидирующему "Бешикташу".
Советский спорт
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