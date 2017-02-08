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"Фенербахче" намерен продлить контракт с Диком Адвокатом

Руководство "Фенербахче" довольно выступлением команды под руководством Дика Адвоката, передает Hurriyet.

В ближайшее время голландскому специалисту будет предложен новый контракт. Отмечается, что решение о своем будущем 69-летний наставник примет по окончании текущего сезона.

"Фенербахче" занимает в первенстве Турции идет на 4-м месте, уступая девять очков лидирующему "Бешикташу".

Советский спорт
Теги: Фенербахче Адвокат
Сегодня, 14:58
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