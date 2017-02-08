"Фенербахче" намерен продлить контракт с Диком Адвокатом

Руководство "Фенербахче" довольно выступлением команды под руководством Дика Адвоката, передает Hurriyet.В ближайшее время голландскому специалисту будет предложен новый контракт. Отмечается, что решение о своем будущем 69-летний наставник примет по окончании текущего сезона."Фенербахче" занимает в первенстве Турции идет на 4-м месте, уступая девять очков лидирующему "Бешикташу".