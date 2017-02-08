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Виталий Мутко: мы хотели бы, чтобы трансляция игры с Кот-д’Ивуаром была на Первом канале

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о предпочтениях по показу на ТВ ближайших товарищеских матчей сборной России.

Напомним, 24 марта национальная команда встретится с Кот-д’Ивуаром, а 28 – со сборной Бельгии.

"Второй соперник по мартовскому товарищескому матчу, считайте, есть. Просто нужен подписанный контракт. Мы дату уже поставили. На телевидение письмо отправил и сообщил, что с ивуарийцами играем 24 марта. Мы хотели бы, чтобы трансляция была на Первом.

По товарищеским матчам в июне мы работаем. У нас есть круг претендентов, есть хорошие мысли и претенденты. Что касается сборов перед Кубком конфедераций, то это должен объявлять главный тренер. Мы все его предложения согласовали и утвердили", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 15:21
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:11) #
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