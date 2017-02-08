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"Терек" сыграет контрольный матч против "Вардара"

"Терек" 9 февраля проведет заключительный товарищеский матч на втором сборе в Турции.

Соперником грозненцев станет чемпион Македонии "Вардар", передает ФК "Терек" клуба.
Теги: Терек
Сегодня, 15:54
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