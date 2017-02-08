Анатолий Мещеряков: пусть попробуют увести у нас Миранчука

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал, что ситуация с полузащитником Алексеем Миранчуком продолжает оставаться неясной.- С Миранчуком ничего не ясно. Пусть пока тренируется, - сказал Мещеряков.- Послушайте, никакого дедлайна нет! Люди, находящиеся в здравом уме, не будут этого делать.- А пусть попробуют!- Ничего исключать нельзя. Все может быть. Просто некоторые люди заинтересованы в подогревании ситуации. Вот и придумывают всякие истории про 10 февраля, дедлайн. Но на самом деле они все прекрасно понимают.- Как только она наступит, вы все узнаете.