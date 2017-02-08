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Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Анатолий Мещеряков: пусть попробуют увести у нас Миранчука
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал, что ситуация с полузащитником Алексеем Миранчуком продолжает оставаться неясной.
- С Миранчуком ничего не ясно. Пусть пока тренируется, - сказал Мещеряков.
- Но ведь 10 февраля клуб должен рассчитать игрока по его желанию?
- Послушайте, никакого дедлайна нет! Люди, находящиеся в здравом уме, не будут этого делать.
- То есть 10 февраля Миранчука не уведут из "Локомотива"?
- А пусть попробуют!
- Неужели он может доиграть сезон в "Локо"?
- Ничего исключать нельзя. Все может быть. Просто некоторые люди заинтересованы в подогревании ситуации. Вот и придумывают всякие истории про 10 февраля, дедлайн. Но на самом деле они все прекрасно понимают.
- Есть ли ясность по защитнику Кокеру?
- Как только она наступит, вы все узнаете.
СЭ
- С Миранчуком ничего не ясно. Пусть пока тренируется, - сказал Мещеряков.
- Но ведь 10 февраля клуб должен рассчитать игрока по его желанию?
- Послушайте, никакого дедлайна нет! Люди, находящиеся в здравом уме, не будут этого делать.
- То есть 10 февраля Миранчука не уведут из "Локомотива"?
- А пусть попробуют!
- Неужели он может доиграть сезон в "Локо"?
- Ничего исключать нельзя. Все может быть. Просто некоторые люди заинтересованы в подогревании ситуации. Вот и придумывают всякие истории про 10 февраля, дедлайн. Но на самом деле они все прекрасно понимают.
- Есть ли ясность по защитнику Кокеру?
- Как только она наступит, вы все узнаете.
СЭ
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