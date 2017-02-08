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Анатолий Мещеряков: пусть попробуют увести у нас Миранчука

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал, что ситуация с полузащитником Алексеем Миранчуком продолжает оставаться неясной.

- С Миранчуком ничего не ясно. Пусть пока тренируется, - сказал Мещеряков.

- Но ведь 10 февраля клуб должен рассчитать игрока по его желанию?

- Послушайте, никакого дедлайна нет! Люди, находящиеся в здравом уме, не будут этого делать.

- То есть 10 февраля Миранчука не уведут из "Локомотива"?

- А пусть попробуют!

- Неужели он может доиграть сезон в "Локо"?

- Ничего исключать нельзя. Все может быть. Просто некоторые люди заинтересованы в подогревании ситуации. Вот и придумывают всякие истории про 10 февраля, дедлайн. Но на самом деле они все прекрасно понимают.

- Есть ли ясность по защитнику Кокеру?

- Как только она наступит, вы все узнаете.

СЭ
Теги: Миранчук Локомотив Мещеряков
Сегодня, 16:41
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№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:41) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Пистабол,про Самедова тоже пели докуя.
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: safonas (Сегодня, 17:40) #
  • -1
  •  (1)

вот в Европе олени, тратят сотни миллионов, а можно было просто расторгнуть контракт и бесплатно перейти в другой клуб)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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