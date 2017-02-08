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Виталий Мутко: Бородюк в РФС? Я не могу взять кредит, чтобы платить ему зарплату

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал возможное назначение Александра Бородюка спортивным директором организации.

"Станет ли Бородюк спортивным директором РФС? У нас трудятся 120 человек, на сегодняшний день все структуры сформированы и работают. Есть экономическая проблема, о которой я говорил.

РФС – это общественная организация, которая стояла на грани банкротства. Поэтому что касается Бородюка, то любое приглашение в РФС требует достойной заработной платы.

Сейчас проходит оптимизация управления и сокращение. Я же не могу пойти взять кредит в банке и выплачивать зарплату", – цитирует Мутко Чемпионат.
Теги: Мутко Бородюк
Сегодня, 16:46
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(1)
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:37) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Прям на слезу пробрало...
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:36) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
120?У нас в Смоденске 2 врача в травмпункте[right][/right] на 450000!Бездельники с.ка.А по поводу женег.дядьВить,спустись в подвал и возьми оттуда,опыть показывает что у РосЧинушей там есть чем поживиться
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:51) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Из своих две трети отдай Бородюку.. Один хрен докуя ни за что получаешь..

В штате 60 человек оставь- пусть, наконец, работать начнут..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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