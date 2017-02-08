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Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Виталий Мутко: Бородюк в РФС? Я не могу взять кредит, чтобы платить ему зарплату
Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал возможное назначение Александра Бородюка спортивным директором организации.
"Станет ли Бородюк спортивным директором РФС? У нас трудятся 120 человек, на сегодняшний день все структуры сформированы и работают. Есть экономическая проблема, о которой я говорил.
РФС – это общественная организация, которая стояла на грани банкротства. Поэтому что касается Бородюка, то любое приглашение в РФС требует достойной заработной платы.
Сейчас проходит оптимизация управления и сокращение. Я же не могу пойти взять кредит в банке и выплачивать зарплату", – цитирует Мутко Чемпионат.
"Станет ли Бородюк спортивным директором РФС? У нас трудятся 120 человек, на сегодняшний день все структуры сформированы и работают. Есть экономическая проблема, о которой я говорил.
РФС – это общественная организация, которая стояла на грани банкротства. Поэтому что касается Бородюка, то любое приглашение в РФС требует достойной заработной платы.
Сейчас проходит оптимизация управления и сокращение. Я же не могу пойти взять кредит в банке и выплачивать зарплату", – цитирует Мутко Чемпионат.
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