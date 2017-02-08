Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"Краснодар" упустил победу над "Хеугесунном"

"Краснодар" в контрольном матче неожиданно упустил победу над "Хеугесунном".

Товарищеский матч

"Краснодар" - "Хёугесунн" 2:2

Гол: Быстров, 52, Жигулев, 57 - Будесен, 88, Ибраими, 89

"Краснодар": Синицын, Быстров, Комличенко, Вандерсон (Подберезкин, 65 (Жоаозиньо, 65)), Жигулёв, Гранквист, Шишкин, Фомин, Назаров, Окриашвили, Рамирес (Перейра, 65)
Теги: Краснодар
Сегодня, 18:52
Напечатать
10
(3)
№10 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:19) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: glorvsex
играл резерв написано же


Жигулев, Фомин, Назаров - вот и весь резерв.
Синицын не хуже Крицюка.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№9 Написал: glorvsex (Сегодня, 20:10) #
  • -3
  •  (5)

играл резерв написано же, только хрюшки то че переживают, вам все равно голы от рук засчитывают
Регистрация: 5.02.2017
№8 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:04) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что-то очень напоминает.
Кажется, матч того же Краснодара с Оренбургом...


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:59) #
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: AndNow60
Краснодар свиней чпокнет, без сомнений.

Ты думай лучше , что бы вас полудохлые ослы не чпокнули, баран.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 19:44) #
  • +1
  •  (9)

AndNow60,
Это ваши мечты ,а на самом деле чпокнут вас,?
Регистрация: 27.07.2016
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:25) #
  • -1
  •  (9)

Цитата: AndNow60
, без сомнений.

а чего стоят твои сомнения?

ни-че-го, понятно
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 19:10) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Краснодар свиней чпокнет, без сомнений.


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№3 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 19:04) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну тут и Хавнафьорд - как мелодия звучит.

А так-то Краснодар за зебры надо будет брать.


--------------------
чемпионат россии 2015/16 по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:04) #
  • +1
  •  (5)

ждите нас и мы придём wink
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 18:59) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
В чемпионате , так играть нельзя..
Регистрация: 21.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.