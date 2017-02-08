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Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
"Краснодар" упустил победу над "Хеугесунном"
"Краснодар" в контрольном матче неожиданно упустил победу над "Хеугесунном".
Товарищеский матч
"Краснодар" - "Хёугесунн" 2:2
Гол: Быстров, 52, Жигулев, 57 - Будесен, 88, Ибраими, 89
"Краснодар": Синицын, Быстров, Комличенко, Вандерсон (Подберезкин, 65 (Жоаозиньо, 65)), Жигулёв, Гранквист, Шишкин, Фомин, Назаров, Окриашвили, Рамирес (Перейра, 65)
Товарищеский матч
"Краснодар" - "Хёугесунн" 2:2
Гол: Быстров, 52, Жигулев, 57 - Будесен, 88, Ибраими, 89
"Краснодар": Синицын, Быстров, Комличенко, Вандерсон (Подберезкин, 65 (Жоаозиньо, 65)), Жигулёв, Гранквист, Шишкин, Фомин, Назаров, Окриашвили, Рамирес (Перейра, 65)
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