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Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Луис Суарес может быть дополнительно дисквалифицирован на 2 или 3 матча
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес может получить дополнительную дисквалификацию за свое поведение в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против "Атлетико" (1:1), сообщает Marca.
Уругваец после матча в послематчевом интервью нелицеприятно высказался о работе главного арбитра встречи Хесуса Хиля Мансано, что может повлечь за собой дополнительные санкции. Каталонский клуб собирается подать апелляцию на вынесение второго предупреждения Суаресу.
Уругваец после матча в послематчевом интервью нелицеприятно высказался о работе главного арбитра встречи Хесуса Хиля Мансано, что может повлечь за собой дополнительные санкции. Каталонский клуб собирается подать апелляцию на вынесение второго предупреждения Суаресу.
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