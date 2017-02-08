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Луис Суарес может быть дополнительно дисквалифицирован на 2 или 3 матча

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес может получить дополнительную дисквалификацию за свое поведение в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против "Атлетико" (1:1), сообщает Marca.

Уругваец после матча в послематчевом интервью нелицеприятно высказался о работе главного арбитра встречи Хесуса Хиля Мансано, что может повлечь за собой дополнительные санкции. Каталонский клуб собирается подать апелляцию на вынесение второго предупреждения Суаресу.
Теги: Суарес Барселона
Сегодня, 19:48
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